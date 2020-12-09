Под пристальным вниманием 

Общественная комиссия ознакомилась с деятельностью Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, в целях мониторинга реализации рекомендаций республиканской комиссии, данных в июне 2019 года, Аягозский центр оказания специальных социальных услуг посетила комиссия во главе с председателем Общественного совета Владимиром Головатюком. В состав комиссии также вошли многодетные матери, представители неправительственных организаций и экспертных групп Общественного совета, журналисты.

Общественность ознакомили с ходом реконструкции одного из корпусов и проектом специальной пристройки, где будут расположены гидромассажные ванны, комнаты Монтессори и арт-терапии. На эти цели до конца года выделено почти 140 миллионов тенге.

– 32 сотрудника прошли повышение квалификации по различным направлениям, – отметили в комиссии. – Здание центра было построено в 1954 году, поэтому никак нельзя было пристроить пандус со второго этажа. Нашёлся другой выход – за счёт местного бюджета приобретены два ступенькохода, которые позволяют спускать инвалидные коляски на первый этаж.

В целом, после завершения стройки паллиативная и ползунковая группы будут расположены на первом этаже, имея прямой выход на улицу.

Сейчас воспитанники самой сложной, паллиативной, группы центра обеспечены новыми многофункциональными кроватями, которые помогают облегчить участь даже самых тяжёлых пациентов. Специалисты центра делают всё возможное, чтобы их жизнь стала более комфортной.

Специальными подходами для колясок оборудованы также песочницы и некоторые другие объекты на обновлённой детско-спортивной площадке.

Отметим, что контроль деятельности осуществляется с помощью 51 камеры видеонаблюдения. Они расположены как внутри, так и по периметру здания. Изображение с них транслируется напрямую в областную прокуратуру и Управление координации занятости и социальных программ ВКО. Сотрудники центра посетовали, что за небольшой промежуток времени это уже 15-й приезд комиссии, и на сегодня все нарушения устранены, для детей созданы все условия для лечения, реабилитации и проживания.

– Скрывать действительно нечего – в центре сегодня уютно, пахнет домашней едой, а дети обеспечены всем необходимым, – считает многодетная мама, руководитель Семейского городского филиала ОО «Ақ ұлпа аналары» Анар Сулейменова. – Нам показали, как ведётся ремонт, склады, где хранятся продукты, средства гигиены и многое другое. Но самое главное – мы пообщались с детьми. Они искренние, лукавить не умеют, рассказали, как с ними занимаются, показали, где спят, свои игрушки. Дети улыбаются, они открыты, с удовольствием общаются, не боятся посторонних. А это самый главный индикатор работы педагогов и медиков центра.

В целом, сегодня центр производит самое благоприятное впечатление, несмотря на тяжесть заболеваний детей, которые там находятся. Дело не только в новом оборудовании и строящейся пристройке, но и в бескрайнем оптимизме и добродушии как сотрудников центра, так и его воспитанников.

– Да, действительно, такие проверки отнимают очень много времени, поскольку это не просто экскурсия, а ещё и огромное количество бумажной работы, а ведь в это время они могли заниматься с детьми, – отметила в ходе визита председатель экспертной группы по делам инвалидов Ольга Кузовлева. – Вместе с тем общественный мониторинг необходимо проводить на постоянной основе. Мы видим, что сейчас в центре всё в порядке, идут работы, направленные на то, чтобы улучшить качество жизни особенных детей.

Добавим, что учреждение и в дальнейшем будет находиться под пристальным вниманием общественности области.

Информация предоставлена Управлением

координации занятости и социальных программ ВКО