Под прицелом датчиков

Землетрясение – одно из страшных и разрушительных природных явлений. Как известно, Восточно-Казахстанская область находится в зоне опасной сейсмической активности и подземные толчки здесь не редкость. Поэтому для наблюдения за землетрясениями в регионе планируется установить сейсмодатчики.

Вопрос о необходимости установки оборудования для наблюдения за сейсмической активностью поднимался уже давно. Нужно сказать, что это весьма обоснованно. В ВКО расположено 127 сейсмоопасных населённых пунктов в 17 районах: городах Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, районе Алтай, Аягозском, Абайском, Бородулихинском, Глубоковском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, Урджарском, Шемонаихинском, Жарминском районах.

По статистике, ежегодно здесь происходят землетрясения силой от двух до шести баллов. За последние десять лет на территории Восточного Казахстана зарегистрировано более 22 случаев землетрясений. К счастью, жертв и разрушений не было.

Институт сейсмологии совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО в 2019 году разработали программу целевого финансирования «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе» на 2020–2023 годы. Программа подразумевает разработку комплектов карт сейсмического районирования для регионов страны, в том числе для нашего.

– Сотрудники департамента провели рабочую встречу с представителями ТОО «Институт сейсмологии», – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов. – Определили места установки пяти станций наблюдений широкополосных сейсмодатчиков в Восточно-Казахстанской области и пяти станций наблюдений сильных движений на территории Усть-Каменогорска.

Важной составляющей работ по сейсмическому микрорайонированию областного центра является выявление, уточнение расположения активных тектонических разломов. Сейсмодатчики как раз измеряют колебания путём преобразования движения земли в измеримый электронный сигнал.

Как отмечают специалисты, непрерывное режимное наблюдение позволит дать объективную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий Восточно-Казахстанской области. Это в свою очередь важно и для проводимой строительной политики. Ведь реальную картину возможно увидеть только на основании всей собранной, обработанной и проинтерпретированной геолого-геофизической, сейсмологической информации и проведенного моделирования.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников