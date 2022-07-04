Выполняя поручения Президента

Под особый надзор

04.07.2022
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Меры по защите половой неприкосновенности несовершеннолетних рассмотрели в прокуратуре ВКО.

В прокуратуре Восточно-Казахстанской области состоялось расширенное заседание коллегии. Рассмотрен вопрос профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обращено внимание на состояние законности при расследовании таких уголовных дел в порядке особого надзора.

Как отметил прокурор области Алмат Байшулаков, в Послании народу Казахстана Глава государства отдельно обозначил четыре вида уголовных правонарушений, по которым требуется принятие системных мер. К ним отнесены и половые преступления против несовершеннолетних.

– Несмотря на ужесточение наказаний, ситуация по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних в стране, так же как и в нашем регионе, не улучшается, – сообщил он. – Обставновка по итогам последних пяти лет остаётся тревожной.

Так, по официальным данным управления правовой статистики, в 2018 году по стране зарегистрировано 70 половых преступлений в отношении несовершеннолетних, 18 из них – насильственные. В 2019 и 2020 годах наблюдалось некоторое снижение их количества.

По итогам прошлого года показатели вернулись к уровню 2018 года, где больше половины преступлений – насильственного характера. В текущем году отмечается незначительное снижение на 9 процентов. За пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано четыре вида таких преступлений.

Представители областной прокуратуры отмечают слабую следственную и профилактическую работу в этом направлении. Озвучены проблемы правоприменительной практики и пути их решения. Отмечено, что, несмотря на принимаемые правоохранительными и уполномоченными органами меры по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, остаётся немало проблемных вопросов в сфере профилактики. Сделан акцент на работе полиции как основного субъекта профилактики уголовных правонарушений.

Правоохранительным и государственным органам рекомендовано провести широкомасштабную информационную работу. При этом ориентироваться на наиболее широкий охват аудитории с помощью интернет-ресурсов.

По итогам мероприятия разработан проект решения и определены приоритетные направления работы по профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на предстоящий период.

Ерик Абитов

04.07.2022
723

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