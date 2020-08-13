Под надёжным крылом

В ВКО реализация программы «Дорожная карта занятости» осуществляется под контролем антикоррупционной службы.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет провёл совещание с руководителями организаций образования области по реализации «Дорожной карты занятости» на 2020–2021 годы.

Так, в текущем году Управлением образования области сформирован перечень объектов, которым необходим безотлагательный ремонт с учётом первоочередных видов работ. Это работы, связанные с сохранением температурного и санитарного режима, а также обеспечением безопасности детей на объектах образования (замена окон, дверей, системы отопления, кровли, создание санитарно-гигиенических удобств и т. д). Общая сумма, выделенная на реализацию проектов, составляет 10 545 млн тенге (264 проекта), в том числе строительство общежития на 288 мест в городе Семее для колледжа бизнеса и сервиса и строительство семи- и девятиэтажных общежитий для КГКП «Усть-Каменогорский медицинский колледж», а также ряд других проектов.

– На сегодняшний день по проектам «ДКЗ» завершены ремонтные работы на 242 объектах (95 процентов), – сообщила в ходе совещания заместитель руководителя Управления образования ВКО Асель Кайырбекова. – Переходящие проекты – строительство двух общежитий, ремонт Станции юных техников в Усть-Каменогорске, ремонт Дворца творчества детей и молодежи в Семее.

Ерлан Жалмагамбет отметил, что немалая часть преступлений связана с хищением бюджетных средств, они совершаются при осуществлении ремонта, денежные средства списываются за неоказанные услуги и непоставленные товарно-материальные ценности.

– Сообщения с жалобами на действия директоров и иных ответственных лиц повсеместно поступают в Call-центр 1424, – сказал глава антикоррупционной службы ВКО. – Поэтому хотим ещё раз напомнить, что должностные лица будут нести персональную ответственность за качественное проведение работ и достижение конечных результатов в рамках выделенных бюджетных средств.

Ерик Абитов