Под музыку кобыза 

Рухани жаңғыру

Удивительные особенности казахского национального музыкального инструмента кобыза раскрыли в Усть-Каменогорске. Под музыку кобыза 

На протяжении нескольких лет в Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан функционирует женский клуб «Светлый мир женщины». 

Участницами клуба являются представительницы прекрасного пола, которые в силу разных причин имеют заболевания органов зрения. Клуб объединяет разных женщин, в общении друг с другом они находят поддержку и понимание. 

– В течение года проходят различные мероприятия, в настоящее время – в режиме онлайн, – говорит директор библиотеки Гульнара Кадырова. – В виртуальном формате читательницы также принимают активное участие в мастер-классах по танцам, делятся кулинарными рецептами в библиокафе, поют, читают стихи, в том числе авторские. Словом, все усилия сотрудников направлены на то, чтобы читатели имели полноценный доступ к информации, реализовывали свои культурные потребности и способности, узнавали о новинках литературы, расширяли кругозор, вдохновлялись. 

Благодаря программе «Рухани жаңғыру» постоянные посетители библиотеки узнали об удивительных местах сакральной географии Казахстана, народных обычаях разных этносов. Под музыку кобыза 

– Например, недавно совместно с гидами Восточно-Казахстанского музея искусств наши читательницы погрузились в историю древнего музыкального инструмента кобыза. 

Сотрудницы Музея искусств рассказали, что этот уникальный национальный казахский смычковый инструмент с двумя волосяными струнами изготавливался из одного цельного куска древесины, как правило, можжевельника, клёна, сосны, берёзы. Инструмент состоит из трёх частей: головной (бас), средней (йеудери) и нижней (аяк). Основание имеет вид открытой чаши, вытянутой книзу. Нижняя часть инструмента затягивается кожей. На ней устанавливается специальная подставка. 

– Интересно, что струны для кобыза до сих пор свиваются из конских волос, – добавила библиотекарь-тифлопедагог Гульбану Кузекбаева. – Смычок имеет дугообразную форму и напоминает лук: к двум концам изогнутой ветки привязывается пучок конского волоса и скрепляется крепкой нитью из верблюжьей шерсти.  

Кобыз обладает необыкновенно богатым и красочным тембром. Для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность: подражание вою волков, крику лебедя, бегу коня, звуку пущенной стрелы. Под музыку кобыза 

Примечательно также, что шаманский инструмент издревле выглядел весьма необычно. Так, головка венчалась перьями филина, была увешена различными металлическими пластинками в виде роговых завитков, фигур птиц, которые звенели в такт музыке. А на дне чаши помещалось зеркало. Всё это были не просто украшения, а шаманские знаки-символы. Однако постепенно историческая судьба как кобыза, так и кобызовой традиции стала угасать.  

Также стоит отметить, что появление музыкальных инструментов у казахов, как и у многих других народов, окружено множеством легенд и мифов. Предания связывают само возникновение музыки с именем легендарного Коркыта (Коркута) – эпического героя многих тюркских народов, чья жизнь и наставления описаны в «Книге деда моего Коркута». 

– Кобызы, которые находятся в Восточно-Казахстанском музее искусств, подарены музею Ерболатом Ахаевым и Жолаушы Турдыгуловым, – резюмировала Гульбану Кузекбаева. – Благодаря этому дару посетители имеют возможность прикоснуться к истории инструментов, которые порождают проникновенную музыку, окутывающую слушателей покоем и умиротворением.

Ева Ким 

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