Под музыку кобыза 

Удивительные особенности казахского национального музыкального инструмента кобыза раскрыли в Усть-Каменогорске.

На протяжении нескольких лет в Восточно-Казахстанской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан функционирует женский клуб «Светлый мир женщины».

Участницами клуба являются представительницы прекрасного пола, которые в силу разных причин имеют заболевания органов зрения. Клуб объединяет разных женщин, в общении друг с другом они находят поддержку и понимание.

– В течение года проходят различные мероприятия, в настоящее время – в режиме онлайн, – говорит директор библиотеки Гульнара Кадырова. – В виртуальном формате читательницы также принимают активное участие в мастер-классах по танцам, делятся кулинарными рецептами в библиокафе, поют, читают стихи, в том числе авторские. Словом, все усилия сотрудников направлены на то, чтобы читатели имели полноценный доступ к информации, реализовывали свои культурные потребности и способности, узнавали о новинках литературы, расширяли кругозор, вдохновлялись.

Благодаря программе «Рухани жаңғыру» постоянные посетители библиотеки узнали об удивительных местах сакральной географии Казахстана, народных обычаях разных этносов.

– Например, недавно совместно с гидами Восточно-Казахстанского музея искусств наши читательницы погрузились в историю древнего музыкального инструмента кобыза.

Сотрудницы Музея искусств рассказали, что этот уникальный национальный казахский смычковый инструмент с двумя волосяными струнами изготавливался из одного цельного куска древесины, как правило, можжевельника, клёна, сосны, берёзы. Инструмент состоит из трёх частей: головной (бас), средней (йеудери) и нижней (аяк). Основание имеет вид открытой чаши, вытянутой книзу. Нижняя часть инструмента затягивается кожей. На ней устанавливается специальная подставка.

– Интересно, что струны для кобыза до сих пор свиваются из конских волос, – добавила библиотекарь-тифлопедагог Гульбану Кузекбаева. – Смычок имеет дугообразную форму и напоминает лук: к двум концам изогнутой ветки привязывается пучок конского волоса и скрепляется крепкой нитью из верблюжьей шерсти.

Кобыз обладает необыкновенно богатым и красочным тембром. Для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность: подражание вою волков, крику лебедя, бегу коня, звуку пущенной стрелы.

Примечательно также, что шаманский инструмент издревле выглядел весьма необычно. Так, головка венчалась перьями филина, была увешена различными металлическими пластинками в виде роговых завитков, фигур птиц, которые звенели в такт музыке. А на дне чаши помещалось зеркало. Всё это были не просто украшения, а шаманские знаки-символы. Однако постепенно историческая судьба как кобыза, так и кобызовой традиции стала угасать.

Также стоит отметить, что появление музыкальных инструментов у казахов, как и у многих других народов, окружено множеством легенд и мифов. Предания связывают само возникновение музыки с именем легендарного Коркыта (Коркута) – эпического героя многих тюркских народов, чья жизнь и наставления описаны в «Книге деда моего Коркута».

– Кобызы, которые находятся в Восточно-Казахстанском музее искусств, подарены музею Ерболатом Ахаевым и Жолаушы Турдыгуловым, – резюмировала Гульбану Кузекбаева. – Благодаря этому дару посетители имеют возможность прикоснуться к истории инструментов, которые порождают проникновенную музыку, окутывающую слушателей покоем и умиротворением.

Ева Ким