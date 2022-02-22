Под маркой «Сделано в Уланском районе»

Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции из Уланского района состоялась в минувшую субботу в Усть-Каменогорске рядом с фермерским магазином «Фреш Маркет».

По большому счёту, эта ярмарка может являться прекрасным наглядным пособием для других городов и районов ВКО. Имеется в виду потенциал сельского хозяйства и реальные достижения глубокой переработки местного сельхозсырья.

По информации руководителя районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Еркина Смагулова, к организации ярмарки постарались подойти нестандартно. Показать, какая именно продукция сегодня выпускается местными предприятиями. Потому в торговых рядах солидно выставлялись молочные продукты и ассортимент продовольственных товаров из мяса птицы. Представители крупных компаний по их производству к участию в распродаже подошли ответственно и показали свой товар лицом. Выдержали фирменный стиль даже в нарядной форме с броскими надписями, слоганами в тему.

Об отрасли переработки разговор будет ещё чуть позже, а пока речь об основных и брендовых продуктах.

– Труженики района привезли на ярмарку 3,5 тонны мяса крупного рогатого скота, – говорит руководитель отдела. – Кроме того, полторы тонны конины и более 600 кг свинины. Если такой основной продукцией

на рынке никого не удивить, то сюрпризом для покупателей стало свежее мясо маралов. Его представило на прилавках хозяйство, в котором разводят этих животных.

Добавим, помимо отборного мяса маралов также предлагалась потенциальным покупателям продукция глубокой переработки пантов. Это препараты и настойки с биологически активными веществами на основе маральей крови и рогов. Срезанные с маралов в оптимальные сроки и прошедшие консервацию, они являются уникальным по составу сырьём для современной и народной медицины. Ценные лекарственные препараты и натуральные добавки представлены как в жидком виде, так и в твёрдом, либо это порошки в специальных капсулах.

Всё это является результатом многолетней работы коллектива, которым руководит авторитетный специалист сферы АПК ВКО, кандидат сельхознаук, мудрый человек Василий Воропай из села Привольного. У них хорошо развиты молочное и мясное животноводство, переработка молока, растениеводство, о чём мы расскажем своим читателям в следующем номере «Рудного Алтая».

Сейчас об основных инвестпроектах, реализуемых в Уланском районе, с прицелом на рост и на перспективу. По информации руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства это связано с базовыми отраслями.

– В сфере птицеводства инвесторами планируется заметное увеличение выпуска продукции действующего бройлерного производства, – говорит Еркин Смагулов. – В этой связи ведётся расширение и строительство новых мощностей на территории нашего района. Стоимость масштабного проекта составляет около 21 млрд тенге.

По его словам, другой важный инвестиционный проект предполагает возведение тепличного комплекса на основе передовых современных технологий. Он находится в стадии реализации и предусматривает открытие новых рабочих мест и обеспечение рынка своей продукцией.

Добавим, что в районе исторически сложилась схема переработки молочной продукции, которая вертикально интегрирована, начиная от фермы до торгового прилавка. Есть действующие предприятия по глубокой переработке мяса, выпуску консервов, строятся другие такие объекты.

Между тем имеется большой потенциал на частном подворье, в личных подсобных хозяйствах населения. Об этом можно судить по различной продукции, которую во время ярмарок и в обычные дни предлагают уланские аграрии и животноводы на рынке городским покупателям.

В рамках выполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по противодействию инфляции, в районе есть все возможности по обеспечению потребительского рынка доступными продуктами питания по цене, качеству. Выгодная дислокация для аграриев и животноводов, наличие ёмкого рынка сбыта для сельхозпродукции, спрос на местное продовольствие органического происхождения является дополнительной мотивацией для переработки. В укреплении безотходного, выгодного сектора экономики кроются большие резервы дальнейшего его развития.

Таир Сапаргалиев

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