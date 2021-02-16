Под личную ответственность!

В ВКО вновь выявлены нарушители действующих санитарных требований.

Тенденция заболеваемости коронавирусной инфекцией носит волнообразный характер. Это напрямую связано с несоблюдением ограничительных мер. Поэтому личная ответственность каждого человека – самая главная и эффективная мера в борьбе против КВИ.

Для этого необходимо придерживаться элементарных правил: обязательно носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, не проводить многолюдные мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей.

15 февраля в Усть-Каменогорске зарегистрировано 10 фактов нарушения ограничительного режима. Вместе с тем, наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, торговых домах, в общественном транспорте и т.д. Общая сумма штрафа составила 481 305 тенге.

В Семее выявлено 28 нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составлено два протокола на сумму 379 210 тенге. Взыскано пять штрафов на сумму 218 775 тенге.

В Риддере наложен один штраф на сумму 43 755 тенге за нахождение в общественном месте без маски.

В Глубоковском районе выявлены три нарушения масочного режима. Сумма штрафа – 131 265 тенге.

В Шемонаихинском районе наложен один штраф в размере 43 755 тенге на жителя, который находился в магазине без маски.