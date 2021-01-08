Под грифом «нелегально»

Больше ста литров незаконной алкогольной продукции изъяли полицейские Восточно-Казахстанской области.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники Иртышского отдела полиции Управления полиции Усть—Каменогорска на территории одного из городских садоводческих обществ проверили автомобиль марки Lada. В транспортном средстве они обнаружили 105 литров спиртосодержащей жидкости. Как оказалось, мужчина продавал её без соответствующих документов.

В отношении незадачливого продавца составлен административный протокол по статье 463 части 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Отметим, что статья подразумевает наказание в виде штрафа. Для физических лиц – 15 МРП, должностных или субъектов малого бизнеса – 25 МРП, представителей среднего бизнеса – 40 МРП, а крупного – 150 МРП. При этом незаконная алкогольная продукция конфискуется.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников