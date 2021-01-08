Правопорядок

Под грифом «нелегально»

08.01.2021
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Больше ста литров незаконной алкогольной продукции изъяли полицейские Восточно-Казахстанской области. 

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудники Иртышского отдела полиции Управления полиции УстьКаменогорска на территории одного из городских садоводческих обществ проверили автомобиль марки Lada. В транспортном средстве они обнаружили 105 литров спиртосодержащей жидкости. Как оказалось, мужчина продавал её без соответствующих документов. 

В отношении незадачливого продавца составлен административный протокол по статье 463 части 1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Отметимчто статья подразумевает наказание в виде штрафаДля физических лиц – 15 МРПдолжностных или субъектов малого бизнеса – 25 МРПпредставителей среднего бизнеса – 40 МРПа крупного – 150 МРППри этом незаконная алкогольная продукция конфискуется. 

Татьяна Кравченко 

Фото из открытых источников

08.01.2021
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