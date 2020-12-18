Под флагом независимости 

Что вдохновляло архитекторов при строительстве столицы Казахстана? Сколько раз Государственный флаг облетел вокруг планеты Земля? Найти ответы на эти и другие вопросы можно, посетив выставку «Тәуелсіздік шежіресі» (Хроника независимости).

В библиотеке имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске к значимой для каждого казахстанца дате – Дню независимости Республики Казахстан подготовили книжную экспозицию, которая раскрывает, какой путь прошёл Казахстан и каких успехов добился за 29 лет существования. По словам организаторов, посетителей ждёт много интересных и необычных фактов о суверенном государстве.

Стоит отметить, что выставка состоит из нескольких разделов, можно даже сказать, пазлов, собрав которые воедино, открываешь многогранное богатство Республики Казахстан. К примеру, здесь представлены самый главный закон страны – Конституция, книги о государственной символике. Не остался без внимания один из важнейших этапов в развитии государства – инициатива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева об отказе от ядерного оружия, которая получила отражение в различных книжных изданиях, представленных на экспозиции.

Как известно, визитной карточкой любой страны служит её столица. Нурсултан Назарбаев в своей книге «В сердце Евразии» так писал о её значении: «…это символ обновления Казахстана, символ неиссякаемой созидательной энергии его многонационального народа…» Поэтому один из разделов посвящён истории создания столицы страны – как из маленького посёлка XIX века она превратилась в современный город.

– Когда впервые оказываешься в столице, уникальность её архитектурного стиля просто завораживает, – отметил сотрудник библиотеки Руслан Бабиров. – Гармонично переплетаются и создают неповторимый облик города элементы архитектуры как европейского, так и восточного стилей.

Вниманию гостей выставки представлены государственные программы, на основе которых динамично развивался суверенный Казахстан, культурное наследие нашей страны, объединяющее воедино музыку, литературу, кино. Спортивные достижения, научные открытия, истории успеха известных земляков, положение на мировой арене и признание глобальным сообществом…

Перечислять можно долго, но лучше посетить выставку, увидеть всё своими глазами.

– Ни для кого не секрет, что огромный вклад в становление и процветание молодой страны внёс Нурсултан Назарбаев, – резюмировал Руслан Бабиров. – Благодаря его мудрой политике наша республика из малоизвестной превратилась в стабильное и динамично развивающееся государство.

Добавим, что выставка «Тәуелсіздік шежіресі» будет действовать в течение всего года. Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих посетить её. Кстати, это можно сделать и в виртуальном формате, зайдя на сайт библиотеки.

Александра Исаева

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