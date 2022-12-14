Под эгидой Дня барса

«Сохраним снежного барса вместе!». Под таким говорящим названием прошло запоминающееся событие, организованное Катон-Карагайским государственным национальным природным парком.

Отметим, что оно посвящено сохранению и защите краснокнижных животных и организовано совместно с коллегами, реализующими программу развития ООН. Каждый год отмечается международный День снежного барса, причём он празднуется во всём мире.

Для жителей Катон-Карагая такое событие имеет самое прямое отношение, поскольку на территории уникального нацпарка водится снежный барс. В течение многих лет местные исследователи вели наблюдение за удивительным хищником, ставили на него фотоловушки и неоднократно получали эксклюзивные снимки в горах.

Снежный барс является одним из ярких символов, по которым Казахстан узнают на международной арене, что стоит только одно название одноимённой хоккейной команды из Астаны, играющей в престижной лиге СНГ. Известный клуб является базовым для национальной сборной Казахстана, выступающей на мировых первенствах по хоккею с шайбой.

В рамках прошедшего праздника организован специальный конкурс рисунков среди школьников района Алтай и Катон-Карагайского района. Победителям и призёрам вручены грамоты и ценные призы.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район