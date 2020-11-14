Под председательством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Под единым шаныраком – к высоким целям».

Участие в заседании приняли Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, руководители центральных государственных исполнительных органов, депутаты Парламента РК, акимы регионов, представители этнокультурных объединений и структур АНК, руководители организаций образования и науки, институтов, СМИ, НПО, общественные деятели.

Мероприятие, учитывая ограничения, связанные с санитарными требованиями, проходило в формате видеоконференции.

ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ

Открывая заседание, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан­ Назарбаев­ напомнил историю создания и процессы становления этой уникальной структуры.

– За четверть века ассамблея эволюционировала от консультативно-совещательного органа до общенародного института со своим парламентским представительством. Она воплотила в себе все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского общества. Внесла важный вклад в то, чтобы дружба, мир, спокойствие и доверие стали неотъемлемой частью общественной жизни Казахстана, – отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что в Казахстане приняты законы, согласно которым любые действия, нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие, являются неконституционными.

– Этим самым мы защищаем права всех граждан. Политика Казахстана в этой сфере отвечает всем принятым международным стандартам. Такие организации, как ООН, ОБСЕ, неизменно дают высокие оценки нашей модели межэтнических отношений и усилиям по укреплению единства нации, – акцентировал Первый Президент.

Отдельно Елбасы остановился на результатах начатой по его инициативе программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».

– Одним из ощутимых результатов программы является то, что в рамках проекта «Туған жер» 12 тысяч меценатов инвестировали 270 миллиардов тенге в свои «малые родины». Эту работу надо продолжать, – подчеркнул Нурсултан­ Назарбаев­.

Он также отметил, что меняется социальная и культурная среда страны.

– Важное значение имеет тот факт, что все этносы нашей страны поддержали консолидирую­щую роль государственного языка. Вспомним, что в 1991 году, в год объявления независимости, государственным языком владело лишь 37% населения. Сегодня ситуация кардинально другая. По оценкам, государственным языком в настоящее время владеют более двух третей населения Казахстана. Если 20 лет назад в вузах на казахском языке обучалось 27% студентов, то сегодня – 83%, – отметил Председатель АНК.

Елбасы подчеркнул, что для всех этносов в Казахстане соз­даны необходимые условия для изучения родного языка. И в то же время среди их представителей стремительно растёт число людей, хорошо знающих государственный язык.

– Государственный язык стал общепризнанным гражданским маркером, – подчеркнул Первый Президент. – Отрадно, что родители разных этносов все чаще начали отдавать своих детей в казахские детские сады, обучают в казахскоязычных школах и вузах. Это надо приветствовать. В нашей стране 5 644 организации сегодня обучают детей на государственном языке. Работают около 3 800 казахских школ. При этом русский язык остается языком, который наравне с казахским официально употреб­ляется в государственных организациях, органах местного самоуправления, – так прописано в Конституции.

Отметил Елбасы и усилия АНК по поддержке населения страны в сложных ситуациях: ассамблея и её волонтеры прекрасно проявили себя, помогая людям после происшествий в Арысе и Мактаарале, огромную работу проделали в период пандемии.

– Таким образом, все казах­станцы знают, что никто не останется один на один со своими проблемами, что если они возникнут, то всегда придет помощь. За каждым из наших граждан стоит мощное ответственное государство, и Ассамблея народа Казахстана в этом вопросе не на последнем месте, – подчеркнул Нурсултан­ Назарбаев­.

ОБНОВЛЁННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

На заседании Председатель АНК обозначил основные задачи по укреплению общественного согласия и единства народа, наметил новые подходы и приоритеты в реализации этой важнейшей миссии.

– Предстоящий новый этап казахстанского пути будет проходить в непростых внешних условиях. Я думаю, все это понимают. Многие регионы мира, в том числе соседние, охвачены нестабильнос­тью, неуверенностью в завтрашнем дне. Пандемия COVID-19 ещё больше обнажила существующие проблемы в различных странах. Вызванный ею глобальный кризис уже повлек значительное снижение уровня жизни людей во многих странах, увеличилась бедность. На этом фоне Правительство Казахстана реализует антикризисные меры, нацеленные на обеспечение устойчивого экономического развития страны, повышение социального благополучия и общего благосостояния граждан. Принятые в Казахстане государственные программы поддержки бизнеса и экономичес­кого развития позволили нам обеспечить стабильным доходом миллио­ны казахстанцев. Сегодня идет работа по реализации Послания Президента Касым Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий». Послание представляет собой широкую программу реформ всех сторон жизни общества. Полагаю, что на нынешнем этапе есть запрос на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений, – сказал Елбасы.

В своем выступлении Председатель Ассамблеи народа Казахстана поделился своим видением основных задач на перспективу.

В первую очередь он подчерк­нул, что нужно более эффективно и проактивно реализовывать интеграционный потенциал казахстанской модели единства и согласия на основе уже полученного опыта.

– Необходимо продолжить работу по трансформации этничес­кого и культурного многообразия Казахстана в конкурентное преимущество и эффективный инструмент укрепления независимости и развития страны. При этом мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это принципиальная позиция в сфере межэтнических отношений, и она не поменяется, – подчеркнул Елбасы.

Во-вторых, Нурсултан ­Назарбаев отметил, что казахский язык имеет потенциал для того, чтобы стать объединяющим фактором, ещё более укрепить единство народа. Чтобы он стал языком межэтнического общения, необходимо последовательное расширение его применения и увеличение числа изучающих его людей.

Указал Нурсултан Назарбаев и на усиливающуюся историческую роль и ответственность казахского народа за состояние межэтнических отношений в стране.

– Мы с полным основанием можем говорить о том, что казахский народ – государствообразую­щий субъект, и он составляет большинство в стране. Вместе с тем очевидно, что, уважая себя, свое национальное достоинство и язык, каждый из нас должен одновременно уважать всех других наших соотечественников, которые также вносят свой вклад в развитие страны. Только всем вместе можно будет построить сильный, понятный и привлекательный образ будущего Казахстана и всех его граждан, – подчеркнул Председатель АНК.

Далее Елбасы отметил, что активно участвовать в жизни страны должны все проживающие в ней этносы.

– Сегодня в стране действуют 90 центров бесплатного обучения казахскому языку. Их эффективность, мягко говоря, вызывает справедливые вопросы. Поэтому министерствам культуры и спорта, образования и науки необходимо максимально повысить эффективность системы овладения государственным языком. Мы должны создать условия, когда каждый ребенок после школы будет владеть государственным языком, читать, писать и говорить на нем, – убежден Первый Президент. – Треть населения нашей страны – представители различных этносов. Их вклад в достижения Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот потенциал. Особенно это касается так называемых мест компактного проживания этносов. С одной стороны, там созданы все необходимые условия для сохранения и развития традиций, языков, культуры этих этносов. С другой стороны, на этой основе нам нужно культивировать открытые, необособленные в своих культурно-языковых и социально-экономических нишах сообщества, – сказал Нурсултан Назарбаев.

История превращения Казахстана в страну с полиэтничным населением богата яркими примерами подлинной дружбы, щедрости, доверия, взаимовыручки и поддержки. По мнению Елбасы, такие истории необходимо рассказывать, создавать на их основе художественные произведения, сохраняя таким образом фундаментальный опыт мирного сосуществования для передачи новым поколениям, чтобы они стали продолжателями традиций единства, дружбы и согласия.

Кроме того, Первый Президент Казахстана указал, что в информационно-идеологической работе АНК следует уделить особое внимание укреплению толерант­ности и борьбе с ксенофобией среди молодежи.

– Мы наблюдаем регулярное обострение проблем религиозного и межэтнического характера в ряде государств мира. В таких условиях еще больше начинаешь ценить мир и спокойствие, которые царят в Казахстане, – отметил Елбасы. – Мне говорили: сколько можно твердить о дружбе и согласии? Я всю жизнь буду об этом говорить. Потому что это не пустые слова – за ними стоят спокойная жизнь и развитие нашего общества.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что за прошедшие годы Казахстан уже не раз доказывал себе и всему международному сообществу, что единство, уважение друг к другу позволяют преодолеть любые трудности и вызовы.

– Хочу повторить: полиэтничность Казахстана – это наша сила и большое богатство, если мы будем его правильно использовать. Вместе с тем мы должны помнить, что это не гарантированная данность. Были и будут моменты, когда это достояние может быть поставлено под воп­рос. Поэтому нам надо постоянно лелеять нашу общую любовь к Отчизне, укреп­лять общую ответственность за ее историческую судьбу, – сказал Председатель АНК.

ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Об укреплении межэтничес­кого и межконфессионального согласия, а также о повышении роли и значимости государственного языка говорили участники заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана.

На казахском языке начал свое выступление директор Восточно-Казахстанского областного филиала центрального штаба аварийно-спасательных служб Вячеслав Вавилин.

– Шат-шадыман ел болдық, асусыз асқар бел болдық – мы стали страной радостной, неприступной для врага, – процитировал спикер известное выражение.

Он отметил, что для Казахстана единство, стабильность и общенациональное согласие стали большим преимуществом в период нестабильности в соседних государствах и на фоне разворачивающихся в мире меж­этнических и межконфессио­нальных конфликтов.

– Будучи по этнической принадлежности русским, я горжусь тем, что могу сказать о себе «Я – казах». Своим четверым детям я дал казахские имена – Сафия, Мухаммед, Адам, а младшего, рож­денного 16 декабря в День Независимости, я назвал именем со значением «желтоқсан» – Жади.

Он рассказал, как, работая горным спасателем, научился по-настоящему ценить единство и взаимовыручку. Его команда в начале года в течение 39 часов проводила спасательную операцию на одной из шахт. Рабочий, которого они вытащили, теперь считает спасателей – казахов, немцев, русских и татар – ­братьями, а их семьи общаются, как родственники.

Обращая внимание на то, что Казахстан готовится к выборам депутатов Мажилиса, Вячеслав Вавилин отметил, что, хотя АНК представлена в палате 9 депутатами, они представляют в Парламенте интересы не только своих этносов, но и всего полиэтничного спектра казахского народа.

– Как говорят, «туырлығын тілгілеп, тоқым етсем деп едім», что значит «разрушить всегда легче, чем построить». Сейчас много провокационных постов в социальных сетях о межнациональных отношениях, и если мы не будем противостоять этому тренду, то ни к чему хорошему не придем. Каждый гражданин страны, особенно молодежь, в воп­росах межэтнических отношений должен вести себя разумно и тактично, – убежден спикер.

Любви к Родине и осознанию ценности мирных взаимоотношений между разными этносами посвятила свое выступление директор кокшетауского ГУ «Технический лицей» Наталья Дементьева.

– Мои русские предки по линии отца в годы Второй мировой войны бежали из Маньчжурии в Северный Казахстан, – рассказала она. – Когда началась вой-

на, им сказали: «Бегите в степи, там казахский народ, он поможет». Так они и сделали. А мордвины, по линии матери, приехали сюда учиться, полюбили эту землю и остались здесь навсегда. Поэтому любовь к родному Казахстану – это осознанный выбор моих родителей, и я благодарна им за это.

Руководитель лицея сделала также акцент на том, что педагоги в период пандемии оказались на передовой преодоления трудностей, вызванных карантинными ограничениями.

– Несмотря на трудности, мы осваиваем новые технологии. Мир изменился, и мы учим детей жить в новых реалиях. Дистанционное обучение – испытание для всех нас, но мы понимаем – как раньше, уже не будет. Уважае­мый Касым-Жомарт Кемелевич, от лица всех учителей хочу поб­лагодарить Вас за поддержку, – обратилась Наталья Дементьева к Президенту Казахстана.

Она отметила, что в лицее, которым она руководит, учатся дети, представляющие 17 этносов. И главные принципы идеологии учебного заведения – культ знания, открытость соз­нания, прагматизм и нацио­нальный код.

– Я, как учитель, хочу выступить с предложением внедрить на базе Назарбаев Университета программы дистанционной работы с одаренными детьми во всех школах республики. Это очень важно для тысяч наших талантливых учеников, особенно для детей, живущих в отдаленных деревнях, – добавила спикер.

В свою очередь студентка 4-го курса ЕНУ им. Л. Гумилева, член молодежного крыла общества украинцев «Оберег» Юлия Лагуткина предложила провести в Казахстане Год волонтеров казахского языка.

– Призываю всех граждан принять участие в этом деле, ведь нельзя возлагать ответственность в таком вопросе только на государство. Как сказал Елбасы, «казахский язык должен стать языком согласия, который объединяет всех и сближает молодежь», – подчеркнула Юлия Лагуткина.

Вопросы межнационального согласия затронул в своем выс­туплении и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. По его словам, в области проживают представители 75 этносов. Говоря о разрешении конфликтной ситуации в Кордае и работе с ее последствиями, аким регио­на отметил, что очень многое делается для сохранения межнационального согласия. Эта тема стала главной на встречах интеллигенции и представителей разных этнических групп.

Помимо этого, отметил аким, проводится большая работа для экономического развития регио­на, повышения уровня жизни, создания новых рабочих мест, совершенствования систем образования и здравоохранения. И в этих вопросах поддержание межнационального и межконфессионального согласия, продуктивное сотрудничество представителей разных этнических групп играют очень важную роль.

С интересным предложением об указании этнической принадлежности в документах обратилась к Совету АНК и Главе государства директор таразской средней школы № 34 Динара Нуралиева. Она рассказала, что по паспорту ее отец дунганин, а мама – уйгурка, но среди ее предков были русские, узбеки, татары и представители еще нескольких этносов.

– На сегодня в Казахстане проживают сотни тысяч таких, как я, людей, в крови которых есть следы представителей 7–8 этносов. Поэтому, возможно, пришло время разрешить гражданам при их желании в удостоверениях личности указывать национальность «казах», – сказала Динара Нуралиева.

Также она отметила, что сейчас в школах с казахским и русским языками обучения в Жамбылской области увеличивается количество первых классов, где преподают на государственном языке.

– Как директор школы хочу предложить следующее: поэтапный перевод обучения в смешанных школах в каждом регионе нашей республики на государственный язык. Это решение стало бы реальным шагом к овладению детьми государственным языком, – отметила она.

Председатель филиала респуб­ликанского этнокультурного центра уйгуров Казахстана по Алматинской области Закиржан Кузиев назвал одним из главных факторов в своей жизни рождение на казахстанской земле.

– 2020 год испытывает нас на прочность. Пандемия, наводнения, кризисы, – напомнил спикер. – Мы делом откликнулись на Ваши слова, Нурсултан ­Абишевич. С начала года уйгурским этнокультурным центром Казахстана реализовано благо­творительных мероприятий на сумму более 120 миллионов тенге. А в целом Ассамблея народа Казахстана оказала помощи на полтора миллиарда тенге, направила 335 тонн гуманитарных грузов. В Казахстане было роздано более 2 миллионов медицинских масок. Девизом казахстанских волонтеров на все времена стали слова «Біз біргеміз!».

Молодая журналистка из Алматы Виктория Трегубова рассказала, как более тысячи молодых людей разных национальностей приняли активное участие в поэтическом челленд­же, посвященном 175-летию Абая Кунанбаева.

– Мои друзья из молодежного движения ассамблеи «Жаңғыру жолы» буквально наполнили социальные сети стихами, словами, песнями Абая, – поделилась Виктория Трегубова. – Благодаря Абаю казахский язык сплотил нас – молодежь разных этносов.

То, как знание казахского помогает не только в общении, но и в работе, отмечал на заседании и главный специалист акимата Аксуского района Алматинской области Владимир Чепель.

– Я всегда стараюсь помочь своим односельчанам, которые приходят с разными вопросами, так как знаю и понимаю их проблемы. Благодаря знанию казахского языка мы общаемся открыто, свободно обмениваемся мнениями, – отметил он.

Как было отмечено на заседании, знание государственного языка играет большую роль в сохранении межэтнического единства и согласия.

Кроме того, в ходе заседания назначены два заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ими стали председатель Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана, директор канала «Kazakh TV» Майя Бекбае­ва и председатель филиала ОО «Республиканский культурный центр уйгуров Казахстана» по Алматинской облас­ти Закиржан Кузиев.

ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ, ОБЩИЕ УСТРЕМЛЕНИЯ

Завершая заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан

Назарбаев отметил, что за последние 25 лет он множество раз принимал участие в мероприятиях АНК, и каждый раз это замечательный опыт – слышать множество разных людей, объединенных общими ценностями и устремлениями, желающих процветания всему Казахстану и каждому казахстанцу.

Именно из желания людей жить в мире и согласии, сообща строить независимое государство и вести его к процветанию и родилась идея создания Ассамблеи народа Казахстана. Этот импульс надо беречь и развивать.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил всех участников заседания за интересные выступления, конструктивные предложения, энтузиазм, энергию и уверенность в будущем страны.

– Кратким итогом нашей дис­куссии может стать вывод о том, что наша модель интеграции – это тот социальный, культурный, цивилизационный стержень, вокруг которого мы и дальше будем жить и развиваться. Полагаю, что по итогам совета ассамблея должна разработать совместно с Правительством и другими органами план работы по реализации задач, которые мы с вами поставили. Работы еще много. Жизнь становится более сложной, и нам нужна будет консолидация, совместная работа ради общего блага страны, – резюмировал Елбасы.

Юлия Магер,

Анастасия Прилепская

«Казахстанская правда», №217

от 12 ноября 2020 г.