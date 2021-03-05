Почти на 1,5 млн тенге в ВКО наложены штрафы за нарушение ограничительных мер

Для снижения распространения коронавирусной инфекции на ежедневной основе с населением проводится разъяснительная работа по необходимости соблюдения требований Главного государственного санитарного врача области. Ежедневно мониторинговыми группами проводятся рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений.

В областном центре продолжают ежедневные рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений.

4 марта в г. Усть-Каменогорск в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 311 объекта, зарегистрировано 16 фактов нарушения ограничительного режима, установленных главным санитарным врачом области. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 1 064 705 тенге.

В Семее проведены проверки 397 объектов. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 330 объектов входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений, в том числе нарушения масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Составлено 7 протоколов на сумму 306 285 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 218 775 тенге.

Ежедневные рейдовые мероприятия продолжаются в городе Риддер, где проведены 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов, выявлено 2 нарушения, а именно обслуживание посетителей без масок. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге за нахождение на рабочем месте без маски.

В районе Алтай мониторинговыми группами охвачено 142 объекта, выявлено 2 нарушения, из них –1 в городе Алтай и 1 – в поселке Никольск.

В Курчатове 4 марта была проведена проверка 22 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

Учитывая текущий рост распространения инфекции COVID–19 на территории области, жителей призывают использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.