Почему так дорого?

В областном центре зафиксирован факт завышения цен на лекарства.

Представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» проверили несколько аптек в Усть-Каменогорске. Напомним, ранее для контроля превышения предельных цен на лекарственные средства была создана специальная мониторинговая группа.

В ходе мониторинга установлено, что в одной из аптек по проспекту Назарбаева завышена цена на лекарственный препарат «Ксарелто» (ривароксабан, 10 мг №30) фирмы производителя BAYER.

В частности, стоимость препарата в этой аптеке составила 32550 тенге. Стоимость данного препарата в оптовой торговле – 24105,60 тенге, в розничной – 26516,16 тенге. Так, предельная цена была выше утверждённой для розничной реализации более чем на 6 тысяч тенге.

По данному факту в ОМПС Ульбинского ОП УП г. Усть-Каменогорска направлено рекомендательное письмо по выявлению и принятию мер по пресечению факта необоснованного повышения цены на это лекарственное средство.

Как отметили участники группы, предельные цены на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации утверждены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан.

Они напомнили, что жители области могут сообщить о фактах превышения предельных цен на лекарственные средства в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Восточно-Казахстанской области и проектные офисы «Адалдық алаңы» в регионе по телефонам: 8 (7232) 71 33 06, 8 (778) 474 6935 WhatsApp.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПО «Шығыс – адалдық алаңы»