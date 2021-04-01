Почему стало меньше птиц?

1 апреля не только День смеха, но и Международный день птиц. Самый известный учёный-орнитолог Казахстана Борис Щербаков рассказал, почему с каждым годом птиц становится меньше.

По словам нашего земляка, писателя-краеведа, автора 35 книг и порядка 250 статей по миграции, эволюции и биологии птиц Бориса Щербакова, птахи наш край любят.

– Раньше здесь можно было встретить много представителей пернатых, в том числе редких, – говорит Борис Щербаков. – В разные годы я находил и передавал в зоопарки фламинго. Это были одиночные заблудившиеся залётные птицы в сёлах Тарханка и Курчум, а также в Серебрянске. Периодически встречаются на территории области крапивник, зарянка, подорожник лапландский, пуночка и даже полярная сова. Все они случайно оказываются здесь.

Если верить дневникам, фотоальбомам, тетрадям с зарисовками и полевыми записками Бориса Щербакова, которые автор ведёт с 1954 года (!), на зиму к нам прилетают дубонос обыкновенный, чечётка, рогатый жаворонок, свиристели. Эти птицы не гнездятся здесь, а только зимуют, находя более выигрышной кормовую базу и более долгий световой день, а потом снова улетают. Причём интересно, что одни птахи питаются семенами сорных трав, другие – ягодами, третьи – косточками рябины и калины. В природе всё гармонично устроено!

На Станции юных натуралистов, где орнитолог 40 лет проработал с ребятами, из которых многие стали профессорами, докторами, кандидатами наук и занимаются природоохранной деятельностью, нередко делали открытия. За время исследования, на которое ушло более двадцати лет, было открыто 25 новых видов птиц Казахстана, найдено 1500 гнёзд различных пернатых, в том числе редчайших на Евразийском континенте. Помимо этого, энтузиасты во главе с Борисом Щербаковым работали над созданием государственного Западно-Алтайского заповедника.

– К сожалению, сейчас количество птиц сократилось в сотни раз, например, почти исчезли скворцы и щеглы, – признаётся наш герой. – Стало меньше домовых воробьёв. Это связано с фейерверками, которые палят по поводу и без. Представьте, что птицы высиживают птенцов и начинается канонада, от которой сотрясаются окна домов, они бросают гнёзда и улетают, яйца остывают. И эта же проблема наблюдается в Европе.

Стоит отметить, что Б. Щербаков параллельно всегда занимался литературной деятельностью, писал газетные заметки, в том числе в «Рудный Алтай», в которых делился результатами 300 экспедиций по Средней Азии, Алтаю, Индии, Вьетнаму, Кавказу, Сибири и взглядами на вопросы сохранения биологического разнообразия.

– Уже готов сигнальный экземпляр очередной моей книги «Птицы за нашим окном», рассчитанной на детей и молодёжь, – добавил он. – Например, там я привожу факт, что за 25 лет в регионе исчезли 19 видов птиц!

Нельзя не сказать о неоценимом вкладе учёного в развитие науки, культуры, краеведения региона и Казахстана в целом. Благодаря его влиянию на десять лет (с 2017 года) введён запрет на весеннюю охоту. При непосредственном участии Бориса Васильевича созданы Тарбагатайский заказник и Маркакольский заповедник, остановлены вырубки леса в районе Тарханки и Риддера.

Ева Ким

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