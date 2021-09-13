Почему горят машины?

С начала года в Восточно-Казахстанской области произошло 113 автопожаров.

Как отмечают специалисты, основной их причиной являются неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, а также электрооборудования автомобиля, попадание искр, раскалённых частиц металла при проведении пожароопасных огневых работ в непосредственной близости от машины.

Так, недавно авто вспыхнули в селе Жаркын города Семея и посёлке Белоусовка Глубоковского района. В первом случае из-за неосторожного обращения с огнём, во втором – произошло короткое замыкание.

– С наступлением холодов увеличивается количество возгораний автомобилей по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Специалисты напоминают владельцам движимого имущества о необходимости соблюдения элементарных правил. Так, необходимо тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. Если автомобиль стоит в гараже, ни в коем случае нельзя хранить в нём легковоспламеняющиеся предметы, топливо. Чтобы не допустить возникновения автопожара, не используйте самодельные электронагревательные приборы и тем более открытый огонь или паяльную лампу для обогрева двигателя.

Стоит помнить, что ответственность за имущество лежит на их владельцах.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО