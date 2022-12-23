Побеждают шутя

В Усть-Каменогорске прошли финальные игры областной лиги «Жайдарман». Победитель сезона, команда «Элегант», получила направление на участие в республиканском Кубке чемпионов в Астане и призовые сто тысяч тенге.

В финале приняли участие шесть команд. В отличие от полуфинала, который проходил в формате баттла, эта игра состояла из трёх привычных этапов: приветствие, домашнее задание и песенный биатлон, то есть исполнение известных композиций со своим, актуальным и при этом смешным текстом.

– Игры лиги «Жайдарман» прошли в нашем городе только в этом году после двух лет карантина. С начала сезона было заметно, что зрители соскучились по актуальным и жизненным шуткам ребят. Сегодня состоялась заключительная финальная игра сезона. Она всегда самая тяжёлая и в то же время интересная. Спасибо гостям, командам и всем, кто поддерживал нас в течение сезона, я думаю, он прошёл на высшем уровне. Особую благодарность мы выражаем нашим постоянным спонсорам, компании «Казцинк» и Тик Ток центру F and Like, – сказал директор Восточно-Казахстанской лиги «Жайдарман» и ведущий игры Айдар Есимханов.

Три часа финальных игр прошли незаметно, выступление каждой команды сопровождалось весёлым смехом зрителей и бурными аплодисментами. Некоторые игроки, к примеру, молодой человек по имени Амирлан Аскаров из команды «Көркем», вызывали улыбку одним своим выходом на сцену, даже не успев произнести ни одной реплики.

– Уровень «Жайдармана» в Усть-Каменогорске за последний год заметно вырос. В этом сезоне команды показали достойную игру, и в финал вышли сильнейшие. Заметно улучшилось как качество выступлений, так и качество юмора игроков. Финал получился ярким и интересным. Самая сильная команда теперь будет представлять наш город на Кубке чемпионов. Думаю, звание «Лучшего игрока» сезона также получил один из самых опытных активистов – Амирлан Аскаров, – отметил член жюри Дармен Дауренулы.

Он пожелал командам ещё более ярких и зажигательных выступлений в следующем сезоне.

Через свой юмор жайдармановцы часто затрагивают самые актуальные и наболевшие вопросы нашего региона. Команда «Жаңа Өскемен» рассмешила всех шуткой про медосмотр городов ВКО.

– Финал прошёл отлично, все команды были хорошо подготовлены. Мне понравилось, что были приглашены звёздные игроки из команд других областей. Хотелось бы, чтобы в нашем городе такие масштабные игры «Жайдарман» проходили почаще, – пожелал один из зрителей Жангелды Сайндолда.

Финалисты сезона действительно показали высокий уровень игры и хорошую подготовку, это угадывалось по слаженным действиям на сцене, насколько быстро игроки меняли реквизит, костюмы, перевоплощаясь то в Деда Мороза и Снегурочку, то в индийских махараджей…

Особенно отличились на домашнем задании победители сезона – команда «Элегант». Ребята показали самую жизненную ситуацию для всех жайдармановцев – ночь перед выступлением. К слову, капитан команды – представитель одной из самых серьёзных профессий – металлург, работает в филиале «Казцинка» в Риддере.

К сожалению, это была последняя игра, но, к счастью, – только в этом сезоне. В следующем феврале команды вновь вернутся к своим зрителям с новыми шутками.

Аяужан Утеулинова

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