Победы юных виртуозов

Пять призовых мест в международном конкурсе завоевали юные музыканты из Глубоковской детской музыкальной школы.

В престижном конкурсе Grand piano, проходившем в режиме онлайн, приняли участие лучшие ученики класса фортепиано под руководством педагога Ольги Коньшиной.

Виртуозное исполнение сложнейших музыкальных произведений юными пианистами из посёлка Глубокое были высоко оценены жюри. В итоге все они удостоились призовых мест.

Гран-при конкурса присуждено Розе Токтаркановой и Елизавете Дмитриевой. Лауреатом первой степени признана Милана Комчубаева, второй – Дана Мамырбекова, третьей – Злата Никулина.

Не осталась без заслуженных наград и их преподаватель – Ольгу Коньшину наградили благодарственным письмом за профессиональное мастерство.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район