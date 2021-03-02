Победы и поражения  

В Актау завершился четвёртый тур чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Национальной лиги.

Существенно улучшить результаты команде «Алтай» не удалось. В четвёртом туре устькаменогорцы одолели «Павлодар» (3:0), «Ушкын-Кокшетау» (3:2), «Буревестник» (3:1) и «Мангыстау» (3:1), но уступили в упорной борьбе командам «Атырау», «Есиль СК» и «Тараз».

По результатам игр «Алтай» занял шестое место с 41 набранным баллом: из 28 сыгранных матчей у парней тринадцать побед и пятнадцать поражений. Усть-каменогорская команда не прошла в плей-офф 29-го чемпионата РК среди мужских команд.

В то же время женская дружина «Алтай» стала чемпионом регулярного чемпионата РК по волейболу среди женских команд мастеров Национальной лиги (79 очков в 28 играх, из них 25 победных матчей). В плей-офф девушки выходят с первого места и в полуфинале встретятся с «Алматы» (в плей-офф вышли «Алтай», «Жетысу», «Куаныш» и «Алматы»). «Алтай-2».

Дмитрий Одинцов