Победы и поражения

Сборная Казахстана продолжает своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. У многих спортсменов ещё есть шансы завоевать медали.

Теннисистка Елена Рыбакина в матче за бронзу проиграла представительнице Украины, шестой ракетке мира Элине Свитолиной, и стала четвёртой. Отметим, что впервые в истории казахстанского тенниса наш спортсмен смог занять столь высокое место на Олимпийских играх.

– Главное отличие Олимпиады от других турниров – в огромной поддержке, которую я чувствовала от народа. Это важный опыт для меня, – отметила Елена Рыбакина. – Конечно, атмосфера за кортом совсем иная, так как всё проходит без зрителей. Я надеюсь, что смогу принять участие в следующих Олимпийских играх в Париже, и тогда уже ситуация с пандемией в мире улучшится. И мы сможем чувствовать поддержку и слышать крики болельщиков с трибун.

Михаил Литвин не смог пройти в полуфинал по лёгкой атлетике – в квалификационных забегах на дистанцию 400 метров он финишировал седьмым.

Стрелок из лука Ильфат Абдуллин остановился в шаге от 1/4 финала. Его соперником был серебряный медалист Кубка мира из Китая Цзялунь Ли. Оба участника не уступали в технике, но в итоге их встреча завершилась с небольшой разницей (6:5) в пользу представителя Поднебесной.

Юрий Юрков не смог выйти в финал по стрельбе из винтовки с трёх позиций – в квалификационных соревнованиях он стал четырнадцатым, набрав 1172 очка – до восьмого места, дающего право выступить в финале, ему не хватило четырёх баллов.

Завершила выступление по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров Наталья Сергеева – во втором заплыве она показала седьмой результат и не смогла пройти в полуфинальные заплывы. 4 августа Наталья выступит на дистанции 500 метров.

В 1/8 соревнований по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев проиграл оппоненту из Японии, а Мирамбек Айнагулов уступил представителю Кыргызстана. В женской борьбе Эльмира Сыздыкова проиграла сопернице из Кыргызстана.

Однако шансы на медаль у наших спортсменов сохраняются – в случае выхода в финал их оппонентов, представители сборной Казахстана выступят в утешительном раунде.

В боксе капитан команды Казахстана Камшыбек Кункабаев в 1/4 финала победил решением представителя России и вышел в полуфинал Олимпийских игр. Отметим, что наш спортсмен уже гарантировал себе медаль – как минимум он возьмёт «бронзу».

Абильхан Аманкул не смог выйти в полуфинал соревнований – в близком бою он уступил раздельным решением бразильскому визави. В то же время Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала – его соперник снялся с соревнований в связи с травмой. Также в 1/4 финала прошёл Сакен Бибосынов, одержавший уверенную победу над боксёром из Франции.

Гимнаст Милад Карими в финале вольных упражнений занял пятое место. Отметим, что это его олимпийский дебют, а в общем он прошёл в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине. В последней дисциплине Милад будет биться за медаль 3 августа.

Продолжают выступление Сергей и Тимофей Емельяновы – они вышли в финал соревнований по гребле на байдарках (дистанция 1000 метров).

Пока у нашей сборной три бронзовых медали.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников