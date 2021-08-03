Знай наших!

Победы и поражения

03.08.2021
23

Сборная Казахстана продолжает своё выступление на Олимпиаде-2020 в Токио. У многих спортсменов ещё есть шансы завоевать медали.

Теннисистка Елена Рыбакина в матче за бронзу проиграла представительнице Украины, шестой ракетке мира Элине Свитолиной, и стала четвёртой. Отметим, что впервые в истории казахстанского тенниса наш спортсмен смог занять столь высокое место на Олимпийских играх.

– Главное отличие Олимпиады от других турниров – в огромной поддержке, которую я чувствовала от народа. Это важный опыт для меня, – отметила Елена Рыбакина. – Конечно, атмосфера за кортом совсем иная, так как всё проходит без зрителей. Я надеюсь, что смогу принять участие в следующих Олимпийских играх в Париже, и тогда уже ситуация с пандемией в мире улучшится. И мы сможем чувствовать поддержку и слышать крики болельщиков с трибун.

Михаил Литвин не смог пройти в полуфинал по лёгкой атлетике – в квалификационных забегах на дистанцию 400 метров он финишировал седьмым.

Стрелок из лука Ильфат Абдуллин остановился в шаге от 1/4 финала. Его соперником был серебряный медалист Кубка мира из Китая Цзялунь Ли. Оба участника не уступали в технике, но в итоге их встреча завершилась с небольшой разницей (6:5) в пользу представителя Поднебесной.

Юрий Юрков не смог выйти в финал по стрельбе из винтовки с трёх позиций – в квалификационных соревнованиях он стал четырнадцатым, набрав 1172 очка – до восьмого места, дающего право выступить в финале, ему не хватило четырёх баллов.

Завершила выступление по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 200 метров Наталья Сергеева – во втором заплыве она показала седьмой результат и не смогла пройти в полуфинальные заплывы. 4 августа Наталья выступит на дистанции 500 метров.

В 1/8 соревнований по греко-римской борьбе Демеу Жадыраев проиграл оппоненту из Японии, а Мирамбек Айнагулов уступил представителю Кыргызстана. В женской борьбе Эльмира Сыздыкова проиграла сопернице из Кыргызстана.

Однако шансы на медаль у наших спортсменов сохраняются – в случае выхода в финал их оппонентов, представители сборной Казахстана выступят в утешительном раунде.

В боксе капитан команды Казахстана Камшыбек Кункабаев в 1/4 финала победил решением представителя России и вышел в полуфинал Олимпийских игр. Отметим, что наш спортсмен уже гарантировал себе медаль – как минимум он возьмёт «бронзу».

Абильхан Аманкул не смог выйти в полуфинал соревнований – в близком бою он уступил раздельным решением бразильскому визави. В то же время Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала – его соперник снялся с соревнований в связи с травмой. Также в 1/4 финала прошёл Сакен Бибосынов, одержавший уверенную победу над боксёром из Франции.

Гимнаст Милад Карими в финале вольных упражнений занял пятое место. Отметим, что это его олимпийский дебют, а в общем он прошёл в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине. В последней дисциплине Милад будет биться за медаль 3 августа.

Продолжают выступление Сергей и Тимофей Емельяновы – они вышли в финал соревнований по гребле на байдарках (дистанция 1000 метров).

Пока у нашей сборной три бронзовых медали.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников

03.08.2021
23

Еще новости

Шансы на медали

31.07.2021

Как достаются победы

29.07.2021

Достояние всего Казахстана

27.07.2021

Лучшие из лучших

17.07.2021
Back to top button