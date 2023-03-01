Победный захват

В Усть-Каменогорске состоялись соревнования по самбо на первенство Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО.

Состязания прошли на базе спортивного комплекса «Арлан» в Усть-Каменогорске. Кто самый сильный, быстрый и ловкий, выясняли военнослужащие Пограничных управлений по Курчумскому и Зайсанскому районам, а также военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО.

На открытии соревнований с торжественной речью выступил начальник управления боевой подготовки и службы войск ДПС КНБ по ВКО подполковник Есеналы Шалаев, который пожелал спортсменам честной борьбы, отметив значимость занятий спортом среди пограничников.

Соревнования проводились по восьми весовым категориям – от 53 до свыше 98 килограммов. Всего за медали боролись около 30 военнослужащих.

В результате в личном зачёте чемпионами Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО по борьбе самбо стали: в категории до 53 кг – Танат Нурмахин, до 58 кг – Даулет Аманулы, до 64 кг – Галымжан Сайлыбаев, до 71 кг – Даурен Мухамадиев, до 79 кг – Жандос Муратов, до 88 кг – Нурлат Исмаилов, до 98 кг – Андрей Пиньковский, 98+ кг – Куаныш Толегенов.

В командном зачёте наиболее подготовленной оказалась сборная команда Пограничного управления по Курчумскому району – она заняла первую ступень пьедестала. Второе место завоевала сборная Пограничного управления по Зайсанскому району, а на третьем месте оказалась команда Департамента ПС КНБ РК по ВКО.

– Соревнования у нас проходили впервые, – отметил подполковник Есеналы Шалаев. – В первенстве департамента мы увидели красивую зрелищную борьбу. Накал страстей в самбо всегда высокий, зрители горячо поддерживали участников поединков. Всё прошло в духе острой спортивной борьбы на высоком уровне.

Стоит отметить, помимо того, что победителей и призёров наградили медалями, грамотами и кубками, сформирована сборная команда Департамента ПС КНБ по ВКО, которая в марте будет представлять наш регион на первенстве Пограничной службы КНБ РК по борьбе самбо.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ПС КНБ РК по ВКО