Победный приём

На базе спортивного комплекса Зайсана прошли соревнования по рукопашному бою. В них участвовали спортсмены из отдела инженерно-технического обеспечения, Пограничных управлений по Курчумскому и Зайсанскому районам Департамента Пограничной службы КНБ по ВКО.

На открытии мероприятия выступили маленькие спортсмены из детской юношеской спортивной школы Зайсанского района – они показали зрителям и болельщикам приёмы рукопашного боя.

Соревнование проводилось по восьми весовым категориям – от 57 до свыше 97 килограммов. Всего за медали боролись около 30 военнослужащих.

По результатам соревнований в личном зачёте в разных весовых категориях лучшими стали: ефрейтор Мақсат Ғұмаров из отдела инженерно-технического обеспечения, ефрейторы Бақдаулет Данияр, Рауан Нурдыбаев и Әли Далабай из Пограничного управления по Курчумскому району, сержант Ермек Жұматайұлы из Пограничного управления по Зайсанскому району, лейтенант Рауан Омирзаков из Пограничного управления по Курчумскому району, ефрейтор Тимур Ималиев из Пограничного управления по Зайсанскому району, сержант Нуржан Манаготов из Пограничного управления по Зайсанскому району.

По итогам соревнования первое общекомандное место завоевало Пограничное управление по Курчумскому району.

– Этот турнир, несомненно, является прекрасной возможностью для многих талантливых и увлечённых единоборствами военнослужащих проявить себя, помериться силой и ловкостью с другими, реализовать свои амбиции и завести новых друзей, – подчеркнул консультант управления боевой подготовки и службы войск капитан Алмаз Мухаметкаримов.

Отметим, что победители и призёры были награждены грамотами и кубками. Также по итогам соревнований сформирована сборная команда Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской области. Военные будут готовиться к чемпионату Вооружённых сил, который пройдёт в феврале в Сарыагаше.

Александра Исаева