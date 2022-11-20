Победный год для Дархана

Сержант роты танковой воинской части Аягозского гарнизона Дархан Аслан с детства мечтал стать военным, активно занимался спортом. Сейчас он – в числе лучших сержантов Казахстана и победителей конкурса «Воин мира».

На срочную службу уроженец села Таскескен Урджарского района отправился в 2013 году, сразу после окончания школы № 5 в Аягозе. Там он уже твёрдо решил, что в дальнейшем хочет связать свою судьбу с военной сферой.

– Человек без мечты – как птица без крыльев. Я рад, что мне удалось воплотить свою детскую мечту в реальность. Сейчас сложно представить свою жизнь без военной формы и определённой дисциплины, – признаётся сержант 3 класса Дархан Аслан.

Свой профессиональный путь он начал по контракту в 2015 году рядовым разведчиком в воинской части 10810. С тех пор, проявляя себя на службе с лучшей стороны, находит время и для участия в различных соревнованиях.

Дархан уверен, каждому военнослужащему, чтобы стать мастером своего дела, необходимо постоянно совершенствовать навыки. Это жизненное кредо помогло ему многого достичь за семь лет службы в Вооружённых силах Республики Казахстан.

В 2019 году он занял первое место и стал лучшим сержантом взвода на конкурсе, организованном региональным командованием «Шығыс» для повышения квалификации сержантов. В том же году занял призовое второе место на республиканском конкурсе «Лучший сержант Казахстана». Также одержал победу в военном троеборье и получил звание «Мастер спорта РК». На этом список побед нашего собеседника не заканчивается.

В прошлом году Дархан Аслан принял участие в конкурсе «Воин мира» в рамках Армейских международных игр, прошедших в Республике Армения. Тогда наш земляк был удостоен чести нести Флаг Казахстана. Сборная страны достойно состязалась с сильнейшими командами и вошла в тройку лучших в общекомандном зачёте.

– Очевидно, что у каждого соревнования есть свои трудности. Но для того, чтобы их преодолеть, необходимо иметь непоколебимую решимость и силу воли. Бороться с препятствиями мне помогает поддержка моей семьи. Это очень важно, ведь, участвуя в республиканских соревнованиях или выступая на международных аренах, осознаёшь колоссальную ответственность, – поделился Дархан. – Для меня честь оправдывать надежды, возложенные на меня семьёй и Родиной. Поэтому всегда стараюсь показать хорошие результаты и не возвращаться домой с пустыми руками.

Нынешний год для военнослужащего из Аягозского района стал по-настоящему победным. Сборная Вооруженных сил РК вновь участвовала в конкурсе «Воин мира» в Армении и на этот раз, пройдя через все испытания, была признана лучшей в общекомандном зачёте.

Кроме того, на этапе «Ратник» того же международного конкурса герой повествования благодаря своей высокой профессиональной квалификации и боевому мастерству показал впечатляющие результаты в личном зачёте и завоевал серебряную медаль. Значимые достижения сержанта 3 класса не остались незамеченными. Его наградили медалью «Ел қорғаны» Министерства обороны Республики Казахстан.

О своём выборе профессии Дархан Аслан никогда не жалел и готов достигать новых высот на этом поприще. Его упорство и преданность своей мечте служат ярким примером для окружающих. По словам коллег, он не только результативный спортсмен и верный долгу военнослужащий, но и надёжный товарищ. Они безмерно гордятся им и желают дальнейших успехов во всём.

Гульжан Естаева

Фото из архива Д. Аслана

Аягозский район