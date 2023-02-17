Победный дебют

Аким сельского округа из Глубоковского района стала чемпионкой области по армрестлингу.

Состязания, организованные Федерацией гиревого спорта и армрестлинга Восточно-Казахстанской области, проходили в Усть-Каменогорске в спорткомплексе «Олимпиец».

Как рассказали организаторы, в двоеборье принимали участие мужчины в одиннадцати весовых категориях, женщины – в восьми, а также ветераны в возрасте 40–70 лет: женщины – в трёх, мужчины – в четырёх весовых категориях.

Подавляющее большинство участников чемпионата составили представители сильного пола. Однако и дам среди соревнующихся было немало. Некоторые из них впервые участвовали в состязаниях областного уровня.

Одна из успешных дебютанток – Фарида Шаяхметова, работающая акимом Кожоховского сельского округа. Спортивная госслужащая завоевала первое место в области в возрастной категории 50+ и путёвку на чемпионат Казахстана, который пройдёт в марте в городе Талгаре. Она будет защищать честь Восточного Казахстана в составе региональной сборной ветеранов.

Наставницей новоиспечённой чемпионки является Альбина Калынова – успешный тренер по армрестлингу, воспитавшая плеяду чемпионов и победителей престижных соревнований. Она активно популяризирует среди юных и взрослых жителей Глубоковского района этот вид спорта и здоровый образ жизни.

– Фарида Баглановна занимается у меня почти шесть лет, демонстрируя отличную физическую форму и волю к победе, – рассказала тренер. – До этого она выступала среди ветеранов по лёгкой атлетике, завоевав первое место в беге на дистанцию 800 метров. Наблюдая за её спортивными достижениями, я обнаружила самое необходимое качество для армрестлера – физическую и внутреннюю силу. Предложила ей заниматься армспортом, она с радостью согласилась. Надо сказать, Фарида Шаяхметова прекрасно преуспела и в этом виде спорта. Технику мы с ней отрабатывали сообща по ходу тренировок. Теперь усиленно готовимся к республиканским соревнованиям.

Кроме того, бронзовыми призёрами чемпионата области по итогам выступлений левой и правой руками стали также трое подопечных Альбины Калыновой. Среди ветеранов старше 40 лет в весовой категории +90 кг третье место завоевал Николай Скворцов. Эту же ступень пьедестала заняли две молодые спортсменки – Жансая Канатова в весовой категории +50 и Каусар Идаятқызы в весе +65 кг.

– Радует, что в нашем районе активно занимаются спортом не только молодые люди, но и представители старшего поколения. Глубоковские армрестлеры с честью выдерживают испытания. Считаю, что у каждого из них есть все данные, чтобы идти к новым победам, – говорит Альбина Калынова.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено А. Калыновой

Глубоковский район