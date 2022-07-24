Победный рывок

Студент из Восточного Казахстана завоевал золотую медаль на первенстве мира по гиревому спорту.

Соревнования, в которых участвовали юноши и девушки 2004 года рождения и младше, проходили в Бишкеке. За звание лучшего в нескольких дисциплинах боролись более 200 юных спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Беларуси, Пакистана, Туркменистана и Индии.

Среди участников первенства был и студент второго курса специальности «Физическая культура и спорт» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Магжан Шеризатов. Он состязался в весовой категории 63 кг. Подняв 24-килограммовую гирю 150 раз, восточноказахстанец стал обладателем первого места в своей категории.

– С детства нравится этот вид спорта. Мои братья тоже занимаются гиревым спортом. Кумиром для меня всегда был мой брат Ерзат Сакабанов. Он тоже чемпион, – поделился Магжан Шеризатов.

Также спортсмен поблагодарил тренеров Тимура Мушекенова, Серика Мухамеджанова и Адиля Абдигалиева за хорошую подготовку и поддержку.

Отметим, родился Магжан в селе Бозша Тарбагатайского района. До первенства мира юноша был шестикратным чемпионом области. В будущем он планирует стать чемпионом мира среди юниоров и взрослых.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова