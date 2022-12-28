Победная серия Артёма

Уроженец Риддера Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА.

Его бой против россиянина Андрея Кошкина стал главным событием на турнире АСА 150 в Москве. Бойцы встретились в рамках полуфинала лёгкого веса. Спортсмен продлил свою победную серию – он успешно применил удушающий приём и одержал досрочную победу удушающим приёмом «север-юг», который является его фирменным, во втором раунде.

Стоит отметить, эта победа стала десятой подряд в спортивной карьере Артёма Резникова. Победная серия длится уже больше пяти лет.

«Всем спасибо, кто за меня болел! Это наша общая победа! Это победа людей, кто тренировался со мной изо дня в день, кто помог мне сделать вес. Спасибо моей команде! Алға, Қазақстан!», – написал на своей странице в сети Instagram спортсмен.

Впереди у Артёма Резникова – важный бой. В финале Гран-при АСА в лёгком весе, призовой фонд которого составляет один миллион долларов, он сразится с россиянином Эдуардом Вартаняном. Пожелаем нашему земляку удачи.

Александра Исаева

Риддер