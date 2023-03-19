Выборы

Победитель шоу «Х-фактор» проголосовал на внеочередных выборах

19.03.2023
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Уроженец Катон-Карайгайского района Восточно-Казахстанской области, победитель 9 сезона шоу «Х-фактор» Мирас Ерболов отдал свой голос на выборах Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, которые проходят сегодня по всей стране.

— Сегодняшний день является одним из важных для нашей страны. Мы выбираем депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Я считаю, что голосование — это долг каждого человека, который думает о будущем своей страны, — сказал Мирас Ерболов.

19.03.2023
77

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