Победитель шоу «Х-фактор» проголосовал на внеочередных выборах

Уроженец Катон-Карайгайского района Восточно-Казахстанской области, победитель 9 сезона шоу «Х-фактор» Мирас Ерболов отдал свой голос на выборах Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, которые проходят сегодня по всей стране.

— Сегодняшний день является одним из важных для нашей страны. Мы выбираем депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Я считаю, что голосование — это долг каждого человека, который думает о будущем своей страны, — сказал Мирас Ерболов.