Победить бруцеллёз

Определяющая роль ветеринарии для жителей сёл признана на самом высоком уровне. О том, что работа людей, представляющих эту службу, напрямую влияет на благосостояние сельских жителей, сказал в своём Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Правительству страны поручено до конца года принять исчерпывающие меры по реформированию системы ветеринарии.

В Курчумском районе эта сфера также нуждается в серьёзной перезагрузке. Дело в том, что скотопоголовье местных фермерских и личных подсобных хозяйств на протяжении длительного времени преследует болезнь бруцеллёз. В результате резко убывают стада животных, неблагополучная эпизоотическая ситуация отражается на социально-экономическом положении сельских округов. Бруцеллёз — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Микробов — виновников этой болезни — впервые в 1886 году обнаружил английский учёный Дэвид Брюс. В его честь их и назвали бруцеллами, а вызываемое ими заболевание — бруцеллёзом. К заболеванию восприимчивы все виды домашних животных.

УГРОЗА ДЛЯ ПОГОЛОВЬЯ

В настоящее время Курчумский район является самым неблагополучным в Восточно-Казахстанской области по эпизоотии. По информации государственного учреждения «Курчумская территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК», на сегодняшний день в районе насчитывается восемь опасных очагов распространения бруцеллёза.

Обратимся к статистике, которая, как известно, беспристрастна и с которой не поспоришь. Из имеющихся в районе 12 сельских округов, в 11 были зафиксированы случаи бруцеллёза. Количество населённых пунктов, где пробы крови дали положительную реакцию на эту болезнь, – 34.

– В течение года исследования на наличие эпизоотических болезней в фермерских и личных подсобных хозяйствах проводятся дважды: весной и осенью, – рассказывает руководитель районной территориальной инспекции Серикхан Ашманов. – Нынче было проверено свыше 95 тысяч голов КРС. Выявлено 1155 заражённых бруцеллёзом. В ходе оздоровительных мероприятий и затем дополнительных диагностических исследований эта цифра возросла: теперь мы говорим, что выявлено 1810 больных животных.

Это количество заражённого бруцеллезом скотопоголовья было отправлено на убойные площадки. Самыми неблагополучными в районе по бруцеллёзу являются четыре округа: Сарыоленский, Курчумский, Маркакольский и Балыкшинский. В том, что эпизоотия в Курчумском районе – это болезнь бруцеллёз, бьет по благосостоянию сельских жителей, сомневаться не приходится.

– К примеру, у хозяина подворья есть 15 голов КРС, – поясняет руководитель районной территориальной инспекции. – После забора крови у всех животных и её лабораторного исследования выявлены пять больных бруцеллёзом голов. Согласно действующему положению, изоляции и дальнейшему забою подлежит только больной скот. Однако чаще всего, дабы подстраховаться, хозяева отправляют на убойную площадку всё имеющееся поголовье. В результате, на подворье не остается ни одной головы КРС. К примеру, в одном из сёл района насчитывается всего 45 дворов. В 10 из них нет ни одной головы скота: после выявления бруцеллёза отправили на убой. Таким образом, эпизоотия подкашивает экономику семей жителей села, в целом, сельхозотрасль.

«Требует совершенствования и сфера ветеринарии, которая нуждается в чётком разграничении функций и полномочий между центром и регионами. От эффективной работы ветеринаров на местах зависит здоровье и продуктивность скота. А это, в свою очередь, напрямую влияет на благосостояние сельских жителей.

Без современной ветеринарной службы невозможно расширение экспорта значительной части сельскохозяйственной продукции. Поэтому в этой сфере требуется последовательная работа: цифровизация процессов, автоматизация сбора и передачи данных, подготовка кадров и повышение заработных плат. До конца года Правительство должно принять конкретные меры по реформированию системы ветеринарии». (Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», 1 сентября 2021 г.)

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В чем же причины того, что уже в течение долгих лет в районе не удаётся обуздать эту напасть. Одна из них – острая нехватка ветеринарных специалистов. Из 90 имеющихся штатных единиц вакантными остаются на сегодняшний день 39. Как известно, работать людям этой профессии приходится под открытым небом, в жару и в холод. При этом, зарплаты остаются низкими. Поэтому и не желает молодёжь идти в ветеринары. Повышение зарплат ожидается с 1 января 2022 года.

Дефицит специалистов не может не отражаться на качестве и своевременности проводимых ветеринарных мероприятий в сёлах, фермерских хозяйствах. В частности, страдает проведение плановых проверок поголовья, выявление больных бруцеллёзом животных.

На втором месте среди причин распространения бруцеллёза по мнению уполномоченного органа в сфере ветеринарии, стоит стихийное, бесконтрольное перемещение скота, особенно в летний период. Скот из неблагополучных сёл свободно передается в другие населённые пункты, в здоровые стада. Впоследствии больное пополнение в стаде заражает других животных. Пик смешения больного и здорового скота приходится на летние месяцы. В особенности в сезон нахождения поголовья на джайляу, где отсутствует всякий контроль за обменом и перемещением животных.

Чтобы предотвратить подобное явление, необходимо формировать в неблагополучных сёлах санитарные табуны, в которых и должен находиться скот, потенциально опасный для окружения. Такие санитарные табуны следует держать в строгой изоляции от здоровых животных. Как выяснилось, первый опыт их создания появился только в этом году в Сарыоленском сельском округе. Его предстоит распространить на весь район.

Ещё одна из проблем летнего выпаса на высокогорьях – отсутствие на этих территориях расколов, представляющих станки, куда заводится животное, чтобы сделать ему вакцину, взять пробу крови. Пока что такой раскол есть только на выпасах, принадлежащих хозяйствам Сарыоленского сельского округа. Между тем, отсутствие расколов не может не сказываться на проведении ветеринарных мероприятий в летний период.

В рейтинге причин, из-за которых не удаётся победить бруцеллёз – полное отсутствие табунного выпаса скота в отдельных сельских округах. В них на протяжении долгих лет жители попросту выгоняют поутру скот за околицу, где тот находится на вольном выпасе, благо вокруг нет никаких культурных насаждений, которые животные могут потравить. Вечером бурёнки сами приходят домой – вот и весь выпас. Всё бы ничего, но что делать с тем же смешением здорового и заражённого скота, дальнейшим распространением болезни? Обязательное табунирование скота должно помочь в борьбе с эпизоотией. Сказать свое слово в решении этой задачи призваны акимы сельских округов.

Согласно действующим нормам ветеринарии, в каждом селе, фермерском хозяйстве должны действовать отвечающие всем стандартам убойные пункты. При выявлении больного бруцеллёзом либо иной заразной болезнью скота, его отправляют на оборудованную убойную площадку. Только так можно избежать дальнейшей передачи инфекции. На сегодняшний день на территории района действуют пять убойных площадок, где могут принять заражённый скот от владельцев частных подворий и мелких фермерских хозяйств. Находятся эти объекты в Калжыре, Боране, Каратогае, Курчуме и Сарыолене. Забой скота во дворах, на территории ферм является нарушением норм. В этих случаях люди контактируют с больным животным и могут заразиться. Внутренности убитых животных могут растаскиваться беспривязными собаками. Как следствие, они также заражаются и сами становятся источниками эпизоотии.

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ПРОГНОЗАХ

По словам ветеринаров, в летний сезон передача эпидемии в стадах также происходит и через заражённых быков-производителей. Успешность оздоровительных мероприятий после выявления больного скота зависит во многом от качества и своевременности проведения дезинфекционных работ. Они могут определять примерно 45 процентов конечного результата. Однако «хромает» дезинфекция из-за той же нехватки ветеринарных кадров и ещё устаревшей специальной техники.

Проблемы ветеринарной системы стали предметом обсуждения участников заседания Общественного совета Курчумского района. Кроме перечисленных выше проблем, названы и другие. Речь о состоянии таких необходимых для любого сельского округа, села объектах, как скотомогильники. Все признают, что они уже переполнены и находятся в плачевном состоянии. Нужно строить новые, отвечающие стандартам. Решение вопроса требует финансирования, причём немалого. Однако, точных ответов на вопрос: когда это произойдет – пока нет.

К слову, прогнозы представителей ветеринарной службы района относительно распространения эпизоотии неутешительны. По их мнению, в 2022 году стоит ждать выявления новых случаев бруцеллёза. Поэтому необходимо настраиваться на долгосрочную серьёзную борьбу с этой инфекцией. Системный подход к проблеме, отказ от старых, неэффективных и бесполезных методов, поиск новых определят успех ветеринарной службы на фронте борьбы с эпизоотией.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район