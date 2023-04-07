Победа в каждой ноте

Известный в Восточном Казахстане вокалист, солист КГКП «Ертіс концерт» Дарын Бисаринов занял первое место в номинации «Мужской вокал» на XV Республиканской предметной студенческой олимпиаде.

Соревнование, организованное Казахской Национальной консерваторией имени Курмангазы, проходило 30-31 марта в Алматы. Наш земляк стал лучшим среди 23 сильнейших вокалистов со всего Казахстана.

Дарын Бисаринов является студентом четвёртого курса вокального отделения Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. На конкурсе его сопровождали и поддерживали преподаватели – заслуженный артист РК, кавалер ордена «Құрмет», почётный гражданин Усть-Каменогорска Вячеслав Ткач и концертмейстер Гульнара Сайфулина.

– Конечно, я очень рад этой победе. Вместе с преподавателями мы провели большую работу. Усердно готовились к олимпиаде, разучивали каждую ноту, десятки раз прогоняли выступление. Это моё первое участие именно в этом состязании, и, благодаря такой серьёзной подготовке, всё получилось удачно, – говорит артист.

К слову, для Дарына это первое участие и победа в предметной олимпиаде, но далеко не первое в различных соревнованиях областного, республиканского и международного масштабов, где он неоднократно становился победителем и лауреатом. К примеру, в ноябре прошлого года стал победителем XXIV конкурса исполнителей «Казахская романсиада» в номинации «Русский романс».

Являясь солистом, Дарын Бисаринов часто выступает как на сцене КГКП «Ертіс концерт», так и на других площадках Усть-Каменогорска и области, наряду с такими известными исполнителями, как Альмира Нургожина, Айжан Мазкенова, Жанат Бисимбаев, Арника Байбусынова. Певец высоко оценивает заслуги преподавателей в своих нынешних достижениях.

– Вячеслав Михайлович и Гульнара Абдрахимовна – прекрасные специалисты своего направления! За четыре года обучения они дали мне фундаментальные знания. Как и все учителя, они были требовательны, но при этом Вячеслав Михайлович даёт мне свободу в выборе репертуара. То есть, если мне понравилась какая-нибудь ария или романс, я могу представить это произведение преподавателю и с его одобрения включить в свой репертуар, – говорит молодой певец.

В своём подопечном уверены и сами учителя. На вопрос: «Каким вы видите будущее своего ученика?», его именитый преподаватель Вячеслав Ткач ответил так:

– Зная Дарына как человека целеустремлённого, трудолюбивого, усидчивого, хорошо понимающего, для чего он пришёл в мир музыки и пения, думаю, что последует его поступление в высшее звено обучения. Во-вторых, очень на это надеюсь, работа на больших сценах, сценах оперных театров, – подчеркнул он.

Также Вячеслав Михайлович поделился своими мыслями о том, что такое конкурс для студента.

– Это высшая ступень, повышение уверенности в поведении на сцене, развитие техники исполнения. А также возможность перенять опыт, находясь в творческой среде других исполнителей. И, конечно же, огромный стимул развиваться и стремиться стать лучшим, – считает заслуженный артист РК.

Дарын действительно планирует продолжить обучение по своей специальности и дальше радовать слушателей своими вокальными данными.

Аяужан Утеулинова

Фото из личного архива Дарына Бисаринова