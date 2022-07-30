По земле и по воздуху с комфортом

Строительство нового аэропорта в Катон-Карагайском районе планируют начать до 2024 года. Учитывая огромный туристический потенциал района, это станет отличным стимулом для привлечения туристов и создания комфортных условий для их передвижения.

О текущем состоянии и перспективах транспортного сообщения региона рассказала заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области Айжан Рахимбаева.

Отметим, в регионе функционируют все виды транспортного сообщения по внутриобластному, межобластному и международному направлениям. Из-за разделения Восточно-Казахстанской области на две территориально-административные единицы – ВКО и новую область Абай – изменится действующая маршрутная сеть. Маршруты перейдут из разряда внутриобластных в межобластные, договоры между перевозчиками будут заключаться на паритетной основе.

Так, на территории области Абай будут функционировать два автовокзала в городе Семее, четыре автостанции в городах Семей, Аягоз, сёлах Аксуат и Урджар, девять пунктов обслуживания пассажиров в сёлах Калбатау, Урджар, Маканчи, Бакты, Барлык Арасан, Бородулиха.

На сегодняшний день автобусным сообщением охвачено 318 населённых пунктов, или 75 процентов от их общего количества, задействовано порядка 1088 единиц автобусной техники.

– В области ведётся поэтапное обновление парка автобусов, – сказала Айжан Рахимбаева. – Уже закуплено 33 автобуса, к 2023 году планируется приобрести порядка 120 автобусов.

По словам спикера, на регулярность автобусного сообщения негативно влияет деятельность нелегальных перевозчиков такси. Они предлагают свои услуги с помощью интернет-приложений, способствуя оттоку пассажиров рейсовых маршрутов. Чтобы решить эту проблему, прорабатывается вопрос субсидирования 184 регулярных внутриобластных автобусных маршрутов, кроме того необходимо обеспечить снижение тарифов для пассажиров.

На организацию железнодорожных маршрутов Оскемен 1 – Риддер, Оскемен 1 – Алтай, Оскемен 1 – Жаланашколь – Достык, Семей – Жаланашколь – Достык в этом году из областного бюджета выделено 612,3 миллиона тенге.

– В связи с разделением региона просубсидированный из бюджета Восточно-Казахстанской области на 2022 год железнодорожный маршрут Семей – Жаланашколь – Достык подлежит к субсидированию с 2023 года из бюджета области Абай, – пояснила Айжан Рахимбаева. – В этом году на организацию маршрута выделено 93,7 миллиона тенге.

Что касается авиасообщения, то внутри области курсируют субсидируемые авиамаршруты Усть-Каменогорск – Зайсан, Усть-Каменогорск – Семей – Урджар (Урджар с мая 2021 года приостановлен из-за незавершения реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта). Объём субсидий в этом году составляет 343 миллиона тенге. К слову, в связи с новым административно-территориальным устройством региона с 2023 года авиамаршрут Усть-Каменогорск – Семей – Урджар подлежит субсидированию из бюджета области Абай. В этом году на организацию маршрута из бюджета ВКО предусмотрено 168,1 миллиона тенге.

Также спикер рассказала о модернизации аэропортовой инфраструктуры области.

– В этом году завершена реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске на сумму 16,4 миллиарда тенге, – сообщила Айжан Рахимбаева. – В планах до 2024 года завершить реконструкцию аэропорта города Зайсана и начать строительство нового аэропорта в Катон-Карагайском районе.

Напомним, на одном из совещаний аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов подчеркнул, что необходимо активизировать работу по расширению туристического потенциала региона и поручил разработать программу развития туристической отрасли, в которую вошёл Катон-Карагайский район. Глава региона отметил, что акцент необходимо сделать на развитие этно- и медицинского туризма с учётом особенностей традиционной медицины.

Новая воздушная гавань, строительство которой, по словам Айжан Рахимбаевой, должно начаться до 2024 года, сделает этот район для туристов ещё привлекательнее.

Татьяна Кравченко

Коллаж Анны Ерёминой