COVID-19

По «зелёному» сценарию 

09.01.2021
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На днях мировые СМИ облетела шокирующая новость – в Лос-Анджелесе власти приказали бригадам «скорых» не забирать в больницы людей с низким шансом выжить, то есть тех, кого не удалось реанимировать на месте… 

Как передаёт Los Angeles Times, врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов. 

Причина такого радикального решения – в острой нехватке больничных коек, экипажей «скорых» и медицинских ресурсов. Сообщается, что из-за беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения пациенты могут проводить до восьми часов в машинах скорой, ожидая своей очереди на госпитализацию. Больницы вынуждены как можно быстрее выписывать пациентов, чтобы освободить место для нуждающихся в неотложной помощи.  

При этом американские чиновники дают пессимистичные прогнозы, опасаясь, что в ближайшие недели ситуация только ухудшится из-за всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников. 

Санитарные врачи Казахстана накануне Нового года тоже предупреждали, что при несоблюдении предписанных ими норм в стране может произойти постпраздничный всплеск заболеваемости. Однако казахстанцы проявили максимальную дисциплинированность, и на 
8 января в «красной» зоне по распространению COVID-19 нет ни одного региона Казахстана. А страна в целом находится в «зелёной» зоне. 

В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, АкмолинскаяАтырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 

В «зёленой» зоне – все остальные регионы, в том числе и Восточно-Казахстанская область. 

Все понимают, что жизненно важно придерживаться «зелёного», оптимистичного, сценария в условиях бушующей в мире пандемии. Иначе… 

Известно, что Украина ввела жёсткий двухнедельный локдаун. Раньше Киева его ввёл Лондон, где число заболевших, оказавшихся в больницах, на 40 процентов выше, чем весной во время первого пика эпидемии. По данным Национальной статистической службы Великобритании, в шестидневный период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом коронавирусом заразилось более миллиона человек, то есть примерно 1 из 50, передаёт ВВС. Правительство Японии объявило о введении на месяц чрезвычайного положения в столице страны Токио и его пригородах. 

На данный момент, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 87 млн человек, из которых 1,9 млн скончались. 

В Казахстане число заболевших за всё время пандемии достигло 160 тысяч, из которых 2 262 скончались. 

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких, не пренебрегайте мерами гигиены и рекомендациями санитарных врачей. Только в этом случае нам удастся остаться на «зелёной» полосе. 

Айгуль Биданова 

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой 

09.01.2021
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