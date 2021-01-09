По «зелёному» сценарию 

На днях мировые СМИ облетела шокирующая новость – в Лос-Анджелесе власти приказали бригадам «скорых» не забирать в больницы людей с низким шансом выжить, то есть тех, кого не удалось реанимировать на месте…

Как передаёт Los Angeles Times, врачей округа также попросили экономить кислород и подавать его только тем пациентам, чей уровень насыщения крови кислородом опустился ниже 90 процентов.

Причина такого радикального решения – в острой нехватке больничных коек, экипажей «скорых» и медицинских ресурсов. Сообщается, что из-за беспрецедентной нагрузки на систему здравоохранения пациенты могут проводить до восьми часов в машинах скорой, ожидая своей очереди на госпитализацию. Больницы вынуждены как можно быстрее выписывать пациентов, чтобы освободить место для нуждающихся в неотложной помощи.

При этом американские чиновники дают пессимистичные прогнозы, опасаясь, что в ближайшие недели ситуация только ухудшится из-за всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

Санитарные врачи Казахстана накануне Нового года тоже предупреждали, что при несоблюдении предписанных ими норм в стране может произойти постпраздничный всплеск заболеваемости. Однако казахстанцы проявили максимальную дисциплинированность, и на

8 января в «красной» зоне по распространению COVID-19 нет ни одного региона Казахстана. А страна в целом находится в «зелёной» зоне.

В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зёленой» зоне – все остальные регионы, в том числе и Восточно-Казахстанская область.

Все понимают, что жизненно важно придерживаться «зелёного», оптимистичного, сценария в условиях бушующей в мире пандемии. Иначе…

Известно, что Украина ввела жёсткий двухнедельный локдаун. Раньше Киева его ввёл Лондон, где число заболевших, оказавшихся в больницах, на 40 процентов выше, чем весной во время первого пика эпидемии. По данным Национальной статистической службы Великобритании, в шестидневный период между Рождеством (25 декабря) и Новым годом коронавирусом заразилось более миллиона человек, то есть примерно 1 из 50, передаёт ВВС. Правительство Японии объявило о введении на месяц чрезвычайного положения в столице страны Токио и его пригородах.

На данный момент, по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, общее число случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило 87 млн человек, из которых 1,9 млн скончались.

В Казахстане число заболевших за всё время пандемии достигло 160 тысяч, из которых 2 262 скончались.

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких, не пренебрегайте мерами гигиены и рекомендациями санитарных врачей. Только в этом случае нам удастся остаться на «зелёной» полосе.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой