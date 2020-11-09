По всему свету 

В Германии открылся Дом Абая.

Презентацию культурно-делового дома Abai Uii в Берлине провел «Фонд Отандастар» совместно с РОО «Всемирная ассоциация казахов» и при поддержке Министерств информации и общественного развития, иностранных дел РК.

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Его участники обсудили реализацию совместных проектов, направленных на поддержку культурной, деловой и образовательной деятельности казахского сообщества в Германии.

Напомним, ранее культурно-деловые дома Abai Uii были открыты в Омске (Россия), Ташкенте (Узбекистан), Стамбуле (Турция). Вместе с тем НАО «Фонд Отандастар» продолжает работу по открытию сети культурно-деловых домов Abai Uii за рубежом.

Дмитрий Одинцов

Из открытых источников