По улицам Зайсана

В Зайсанском районе прошёл велопробег, посвящённый 30-летию образования Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

Как отметил заместитель начальника Пограничного управления по Зайсанскому району майор Бекислам Абуов на открытии мероприятия, Пограничная служба КНБ Республики Казахстан прошла славный путь и внесла в хронику Независимости немало ярких событий и значимых дел.

– Эта юбилейная дата – праздник для каждого из нас, праздник патриотизма и гордости за свою Родину! В честь 30-летия образования Пограничной службы КНБ РК прошёл велопробег по центральным улицам Зайсана протяженностью 30 километров с участием военнослужащих группы мобильных действий специального назначения Пограничного управления, – сказал Бекислам Абуов.

Колонна велосипедистов стартовала от памятника Кабанбай батыра. Всех участников акции облачили в белые футболки с изображением логотипа Пограничной службы КНБ РК. Впереди колонны следовал военнослужащий специального назначения с большим полотнищем флага Пограничной службы КНБ РК.

– Пограничный флаг – это один из символов казахстанского патриотизма, любви к Родине, глубокого уважения к её истории, стражам границы, которые днём и ночью охраняют священные рубежи страны. Уверен, что велопробег стал свидетельством примера вдохновения для многих людей, – подчеркнул старший сержант Кенжебек Имашев.

По его словам, с каждым годом мероприятие будет всё более массовым.

– Я впервые участвовал в велопробеге на дистанции в 30 километров. Мне всё очень понравилось. Дорога отличная! Обязательно буду участвовать и в следующем году. Желаю всем заниматься спортом, особенно велоспортом, – поделился впечатлениями младший сержант Дамир Нурулланов.

Гульжан Естаева

Фото Г. Бакетова

Зайсанский район