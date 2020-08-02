По традициям древних кочевников

Житель Глубоковского района Женисбек Шимпаев развивает такой древний вид национального спорта, как кокпар. Он считает, что казахские национальные игры, как и любой вид спорта, не только закаляют человека, но и поднимают его внутренний дух.

Село Уварово – практически единственный населённый пункт в районе, который может выставить полноценную команду кокпарщиков. Около 13 лет под руководством Женисбека Шимпаева и его единомышленника Куаныша Жумадилова мужчины разных возрастов и национальностей, проживающие в селах Уварово, Черногорка и Прогресс, принимают участие в областных соревнованиях по кокпару и организовывают районные. Увлечение игрой древних кочевников подхватили и молодые люди.

Женисбек Оралбекович с детства любит национальные виды спорта, с малых лет – в седле. Родился и вырос он в Уланском районе, где игра в кокпар была неотъемлемой частью жизни сельчан. По словам нашего собеседника, страсти по кокпару не стихали никогда. Даже в советское время, когда эту игру запрещали, отчаянные смельчаки тайком уезжали в степь, чтобы отдать дань традиции предков.

– Кокпар – это не просто развлечение, – говорит Женисбек. – Этот древний вид спорта закаляет воинский дух мужчин, воспитывает хладнокровие, честность и, конечно, развивает физические навыки. Молодежь приобретает опыт борьбы на конях и управления ими в экстремальных условиях практически настоящего боя.

Тысячелетиями кочевники закаляли характер и оттачивали свои навыки отважного воина и виртуозного всадника, играя в кокпар. Эта древняя, известная со времен зороастризма конная игра популярна не только среди казахов, но также среди киргизов, таджиков, узбеков и других народов Средней Азии.

Кокпар – одна из самых популярных национальных спортивных игр в Казахстане. В ней наездники борются на скаку за тушу козлёнка, которую необходимо забросить в ворота. Причем туша считается не снарядом, а… пищей. Из неё (по стандарту она должна весить 30–35 кг) получается великолепный куырдак – популярное блюдо из мяса. То есть с кокпара уходят ещё и сытыми.

Раньше после игры тушу козлёнка было принято отдавать в те дома, где недавно родился ребенок или у кого намечался свадебный той. Казахское название игры «кокпар» происходит от общетюркского «кок бору» – серый волк (каз. – көкбөрі).

Согласно одной из легенд, волки, задрав овцу, относили её голову волчатам, а те с ней играли. Люди стали называть это игрой волчат (волков), а постепенно родилось наименование «кок-бору».

Правила игры в кокпар несложные. Всадники делятся на две команды и борются за тушу козла. Раньше земляки из одного аула на полном скаку, отбиваясь от соперников, уносили приз в свой аул. В современном варианте цель игроков – удержать тушу и забросить в «казандык» (ворота) команды соперника. В каждой из команд по 12 человек, выходят по четыре игрока с каждой стороны, в ходе игры всадники сменяют друг друга. Ведь выстоять даже несколько минут тяжело и наезднику, и лошади.

– Попробуйте верхом на коне отобрать у другого всадника, а затем на скаку удержать тушу козла, которая весит около 40 килограммов, когда на тебя напирают со всех сторон кони и люди! При этом надо ещё и управлять лошадью и не слететь с неё, – рассказывает Женисбек Шимпаев.

К слову, кокпар делится на два вида. На общем «козлодрании» каждый участник надеялся на себя, на свою силу и на способности коня. Здесь нет возрастных ограничений, в соревновании может участвовать и стар и млад. Физическая сила очень важна – ведь было необходимо на скаку одной рукой поднять с земли тушу козла.

Второй вид этой игры называется дода тарту. Участники, разделившиеся на большие группы, вступают в борьбу сообща. Раньше в таком кокпаре участвовали целые аулы, роды.

Во времена Чингисхана кокпар являлся любимой игрой в народе. Соревнования длились долгие часы, а за тушу козла сражались до тысячи человек. Считалось, что мясо козла, используемого в кокпаре, обладает целебными свойствами.

Сегодня уваровская команда проводит тренировки в поле. Как и в любом виде спорта, тут важна физическая форма. Комплекс физподготовки, разработанный тренером, направлен на всестороннее развитие спортсменов. Но грубая сила в кокпаре – не показатель. Это игра командная. Каждый должен чётко понимать тактический замысел капитана, оказаться в нужное время в нужном месте и оттеснить игроков соперника от своего, владеющего кокпаром (тушей козла). Обязательны такие качества, как бесстрашие, ловкость и владение скакуном.

– Эта игра культивировалась нашими предками как подготовка воинов для защиты своих аулов от нападений врага и развивала нужные для бойца навыки, – поясняет кокпарист. – Игрок и конь должны быть единым целым. У каждого игрока, как и в других командных видах спорта, есть свои амплуа – нападающий, защитник. Одновременно на поле играют по четыре человека с каждой стороны. При необходимости производим замену полевого игрока. Матч длится два тайма по 20 минут.

Не каждый мужчина и не всякий скакун подходят для этой игры, уверяет Женисбек. Одно из обязательных качеств коня – его вёрткость. Игра динамичная, и подвижность жеребца очень важна. К выбору скакуна спортсмены подходят со всей ответственностью. Участвуют в игре исключительно жеребцы, кобылы традиционно не привлекаются. При этом не всякий жеребец достоин стать членом команды. Нужно отобрать сильного, выносливого, неагрессивного коня, обладающего при этом ярким темпераментом.

– Содержание жеребцов обходится недешево. Как минимум по две тонны сена и ячменя на каждую голову. Причем корм должен быть хорошего качества, а не абы какой. От этого зависит физическое состояние скакуна. Кокпар – игра экстремальная, жесткая и опасная, не каждому дано в ней участвовать. Травму получить в тесном контакте с соперником легко, – делится спортсмен-любитель.

Он говорит, что пятьдесят процентов победы в игре зависит от всадника, остальные пятьдесят – от скакуна. Даже если игрок сильный, а животное слабое, то, как ни старайся, ничего не сделаешь. Поэтому мужчина всегда сам тренирует жеребца под себя, чтобы он понимал хозяина и резво откликался на все команды.

Кстати, для развития казахского национального вида спорта на международной арене пришлось изменить некоторые правила. Казахи много раз пытались ознакомить публику из дальнего зарубежья с правилами и сутью кокпара. Однако использование туши барана или козла всегда ввергало их в шок. Это в их глазах выглядело неприемлемым средневековым пережитком. Поэтому единственным способом для придания кокпару статуса мирового вида спорта является использование муляжа.

Все расходы по содержанию команды несут сами участники. Для занятий кокпаром необходима специальная защитная амуниция наподобие хоккейной. Это одежда на ватной подкладке, которая помогает избежать ушибов во время соревнований. На ногах – высокие сапоги, защищающие щиколотку и голень, предусмотрена шапка по типу ушанки для защиты головы и ушей.

К сожалению, помощи уваровские кокпаристы ни от кого не получают. Они считают, чтобы национальный спорт поднялся на должную высоту, нужна поддержка на государственном уровне.

– В нашей области искусственные «туши» негде не продаются, их можно купить только в Шымкенте, где налажено частное производство, – говорит Куаныш Жумадилов.

Несмотря на трудности, сельские любители кокпара практически на голом энтузиазме продолжают развивать и популяризировать казахский национальный вид спорта, надеясь, что традиции предков не уйдут в забвение.

Бахыт Сарсембаева