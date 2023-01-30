По страницам юбилейных дат…

Кто впервые представил нашу страну на Всемирном музыкальном конкурсе в Париже? По произведениям какого писателя-земляка сняты известные фильмы «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень»? Узнать интересные факты об известных личностях можно, посетив интерактивную литературную экспозицию «Великие личности Великой степи».

Торжественное открытие выставки, ставшей уже традиционной, состоялось в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина. Она представляет вниманию зрителей плеяду ярких личностей, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие нашей страны, а также тех, кто продолжает трудиться во благо Родины. Выдающиеся люди – юбиляры 2023 года – герои литературной выставки.

На мероприятии собрались представители педагогической и творческой общественности города, государственные служащие, студенты, школьники. Приглашённые историки, учёные-исследователи, журналисты, писатели-юбиляры поделились интересными фактами о выдающихся предках.

Сама экспозиция делится на четыре тематических блока. Первый раздел «Отчизны славные сыны» повествует об исторических личностях. Здесь можно узнать много нового о мыслителе, поэте-мистике и религиозном проповеднике, основоположнике тюркской ветви суфизма Ходже Ахмете Яссауи; казахском государственном, политическом и общественном деятеле, бии Старшего жуза Толе би; акыне, жырау, видном представителе казахского устно-поэтического творчества Бухар жырау; общественном деятеле, исследователе, летописце Бошае Китапбаеве и других выходцах Великой степи.

Блок «Литература как судьба» объединил писателей-юбиляров, мастеров художественного слова. Это поэт, философ, мыслитель Шакарим Кудайбердыулы; поэт-демократ, просветитель Султанмахмут Торайгыров; писатели Оралхан Бокей, Анатолий Иванов, Николай Горбачёв, Аскар Алтай, Токтарбек Магзумов, Калкаман Сарин; акын, журналист Серик Кусанбаев… К слову, на торжественном открытии экспозиции сотрудники библиотеки представили редкую видеозапись, на которой запечатлён Оралхан Бокей на праздновании юбилея Барак батыра в Курчуме.

Ярким представителям творческих профессий, в числе которых – композитор-кюйши, классик казахской инструментальной музыки Курмангазы Сагырбайулы, первый казахский певец, которому довелось выступать на сцене Парижа, Амре Кашаубаев, посвящён блок «Жизнь, обращённая в творчество».

О юбилярах, чья судьба неразрывно связана с нашим регионом, зрителям рассказывает раздел «Они оставили свой след…». Это наши знаменитые земляки: учёный, языковед-тюрколог Сарсен Аманжолов; учёный-культуролог, критик, доктор философских наук, заслуженный артист РК Сабетказы Акатай; мастер спорта СССР по боксу, заслуженный мастер спорта РК по кикбоксингу, трёхкратный чемпион Европы, обладатель международных и республиканских кубков Ержан Шегенов и другие известные восточноказахстанцы.

– Личности, о которых рассказывает эта экспозиция, известны не только в нашей области, стране, но и за рубежом, – отметила руководитель центра справочно-библиографической информации ВК областной библиотеки имени А. С. Пушкина Меруерт Кемешева. – Их имена и достижения должны знать все от мала до велика. Ведь это наша гордость и национальное богатство.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой