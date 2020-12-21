По страницам истории 

Премьера нового исторического сериала «Полигон» состоится в Казахстане.

В кинокартине описываются события 80-х годов прошлого века, которые привели к закрытию Семипалатинского ядерного полигона.

В центре сюжета – реальные исторические личности: первый секретарь Семипалатинского обкома Компартии Казахстана Кеширим Бозтаев, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Геннадий Колбин, лидер антиядерного движения Олжас Сулейменов, председатель Совета Министров КазССР, затем первый секретарь ЦК КП Казахстана и Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, чей указ от 29 августа 1991 года раз и навсегда остановил проведение испытаний на территории нашей страны.

Судьба вымышленных персонажей – жителей пострадавшего региона, также не кажется второстепенной. Хочется сопереживать каждому герою и следить за дальнейшим развитием киносюжета.

Главные роли в сериале сыграли известные актеры: Азамат Сатыбалды (в роли

Нурсултана Назарбаева), Ерлан Билял (в роли Олжаса Сулейменова), Жандарбек Садырбаев (в роли Кеширима Бозтаева), Сергей Матвеев исполнил роль Геннадия Колбина. Всего в фильме около десяти главных и 20 эпизодических персонажей.

– У нас было около четырёх-пяти месяцев на создание этого проекта, – рассказал режиссёр и постановщик телесериала Ахат Ибраев. – В фильме мне захотелось соединить исторический фактаж и художественный вымысел. Я вдохновился известной кинокартиной «Карточный домик». Мы не искали правду, мы искали истину. А истина у сериала одна: любое оружие – это следствие того, что люди перестают друг с другом разговаривать. Я благодарен агентству «Хабар» за то, что была поднята тема полигона и за смелость в реализации проекта.

Добавим, шестисерийный политический детектив, раскрывающий историю закрытия Семипалатинского ядерного полигона, казахстанцы могут увидеть 19 декабря, в 22:00, на телеканале «Хабар».

Александра Исаева