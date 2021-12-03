По стопам великого учёного

Традиционную международную научно-практическую конференцию «Аманжоловские чтения – 2021» провели в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова.

Главная тема конференции, посвящённой 30-летию Независимости Республики Казахстан, – «Формирование новой парадигмы качества нации в условиях трансформации научных и образовательных процессов». К участию в ней были приглашены авторитетные зарубежные и отечественные учёные, общественные деятели, преподаватели и студенты.

Как отметил профессор ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген, Аманжоловские чтения проводятся в вузе не первый год. Кроме того, в память о выдающемся учёном у главного корпуса университета был возведён памятник, открыта одноимённая аудитория для студентов-филологов. учреждена стипендия имени Аманжолова.

– Для формирования активной социальной жизненной позиции обучающихся университет проводит большое количество мероприятий по формированию национальной идентичности и уважения к национальной культуре, а также разных этносов, проживающих на территории Восточного Казахстана, – сказал Мухтар Толеген. – В вузе успешно реализуется программа «Рухани жаңғыру», нацеленная на формирование духовно-нравственных ценностей молодёжи. Воплощаются в жизнь проекты «100 новых лиц Казахстана», «Сакральная география Казахстана», «100 новых учебников на казахском языке».

Одним из основных фокусов развития университета остаётся активная научная деятельность. За последние три года наблюдается положительная динамика увеличения количества финансируемых госбюджетных, хоздоговорных и международных проектов и, как следствие, повышение количества опубликованных статей в рейтинговых журналах. Создаются инновационные разработки различного профиля.

Одной из площадок для обсуждения широкого спектра актуальных научных проблем является научно-практическая конференция «Аманжоловские чтения».

– Благодарны руководству университета за память о нашем отце, всю свою жизнь посвятившем научной работе. Особенно за издание книг, которые он не успел опубликовать при жизни, – говорит сын Сарсена Аманжолова Орал Аманжолов.

В онлайн-режиме на конференции присутствовал и внук Сарсена Аманжолова Есен. По его словам, он гордится, что труды и достижения учёного в области лингвистики востребованы до сих пор как в Казахстане, так и за его пределами.

В этом году основными направлениями Аманжоловских чтений определены: формирование ценностной системы современной молодёжи на основе духовно-нравственного воспитания; экологическое воспитание подрастающего поколения; вопросы развития языкознания; актуальные на сегодняшний день вопросы, связанные с зелёными технологиями и обеспечением устойчивого развития страны.

В ходе конференции с докладом на тему «Искусство слова – основа национальных и общечеловеческих ценностей» выступила доктор филологических наук директор научно-исследовательского института «Абайтану» Айжан Картаева.

– Сарсен Аманжолов – известный учёный, внёсший значительный вклад в изучение проблем казахского языка. Он сформировал теорию казахского языкознания и соединил её с практикой, организовал энциклопедии по изучению казахского языка, систематизировал богатейшие образцы устного народного творчества, – подчеркнула она. – Личность, оставленное научное наследие и общественные дела С. Аманжолова навсегда останутся в нашей памяти.

Член-корреспондент НАН РК, доктор педагогических наук, профессор Фаузия Оразбаева рассказала о научном наследии профессора, как духовном ядре повышения качества человеческого капитала.

В свою очередь кандидат педагогических наук, почётный профессор ВКУ им. С. Аманжолова Светлана Ферхо подробно остановилась на национальной модели и стратегии развития STEAM-образования в Казахстане. С докладом на тему «Развитие эколого-географического образования в Республике Татарстан» выступил доктор педагогических наук, профессор Казанского федерального университета Ильгизар Гайсин.

О потенциале электронной материальной базы для онлайн-преподавания казахского языка участникам чтений рассказал лектор кафедры современных тюркских языков и литературы Стамбульского университета Ораз Сапашев.

На следующий день работа конференции продолжилась в пяти секциях. В секционных заседаниях участвовали преподаватели, учителя школ, магистранты и студенты. В роли спикеров выступали кандидаты и доктора наук, профессора зарубежных вузов.

Обсуждались такие темы, как «Филологические преобразования в годы независимости Казахстана: направления развития языкознания/литературоведения», «STE(А)M-образование и профессиональная подготовка педагога в контексте глобальных технологических вызовов», «Современные технологии психолого-педагогического сопровождения одарённых обучающихся и детей с особенными образовательными потребностями в непрерывном образовательном процессе» и другие.

Во время конференции также состоялось награждение учёных за вклад в развитие вуза.

Гульжан Естаева