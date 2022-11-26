По стопам великого педагога

В Усть-Каменогорске впервые прошла республиканская олимпиада по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой среди студентов педагогических колледжей. Одноимённая олимпиада проводится в ВКО с 2015 года, но до сегодняшнего дня принять участие в ней могли только школьники.

Канипа Битибаева – заслуженный учитель Республики Казахстан, ещё при жизни вписавшая своё имя в историю развития казахского языка и литературы. Помимо нескольких поколений учеников она воспитала целую плеяду учителей, которые преподают сейчас по её методике, именно поэтому будущим учителям казахского языка и литературы предоставлена возможность показать свои интеллектуальные и творческие способности.

– Это мероприятие стало возможным благодаря поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и по приказу Министерства просвещения. Организаторами выступили Управление образования ВКО и Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая, – отметила заместитель руководителя Управления образования ВКО Алима Акылбек. – Мы уверены, республиканская олимпиада окажет большое влияние на развитие казахского языка в целом и на становление будущих специалистов. В наших школах преподавание казахского языка и литературы идёт по методике Қан апа, так при жизни звали ученики великого педагога. Важно, чтобы студенты педагогических колледжей ещё во время обучения смогли прикоснуться к её наследию и использовать этот опыт в дальнейшем в своей работе.

Принять участие в интеллектуальном соревновании приехали юноши и девушки из 14 регионов Казахстана. Каждый из них стал лучшим в знании казахского языка в своём колледже и получил направление на республиканскую олимпиаду.

– Для меня большая честь стать участницей первой республиканской олимпиады по казахскому языку и литературе имени Канипы Битибаевой. На церемонии открытия я узнала много нового о великом учителе, которую в народе с любовью называют «Қазақтың Қанипасы». Я впервые приехала в Восточно-Казахстанскую область и потрясена красотой местной природы. Хотела бы поблагодарить организаторов за такую возможность, – говорит студентка первого курса Атырауского гуманитарного колледжа имени Катиры Дутпаевой Сабина Талапедан.

Идею проведения республиканской олимпиады среди студентов с готовностью поддержали и родственники Канипы Битибаевой. К слову, они являются постоянными спонсорами ежегодной олимпиады среди школьников.

– Для семьи Битибаевых и её учеников большая радость проведение таких масштабных мероприятий. Наша семья гордится тем, что её имя не забыто. Мы счастливы, что наследие нашей сестры живёт и развивается, – с волнением говорит родная сестра именитого педагога, директор детской музыкальной школы Уланского района Бакытжан Аканова.

Она отметила, что для них Қан апа не просто сестра, а учитель, которая самостоятельно воспитала и дала образование своим девятерым братьям и сёстрам.

Республиканский этап олимпиады прошёл в два тура, это написание эссе и устная часть. Первое место заняла студентка Алматинского казахского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №1 Назерке Рамазан, второе место досталось студентке Кокшетауского казахского высшего педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина Жулдыз Даулетбек. Третье место разделили между собой Батырхан Касимов, представивший Педагогический колледж Астанинского международного университета и Сара Жанат из Усть-Каменогорского колледжа экономики и финансов.

На церемонии закрытия олимпиады победителям вручили грамоты, денежные призы, сертификаты всем участникам и благодарственные письма их руководителям. Музыкальные номера от студентов колледжа искусств имени братьев Абдуллиных и учеников Уланской музыкальной школы стали украшением программы.

Аяужан Утеулинова

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