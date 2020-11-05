По стопам отца 

Династии, как правило, появляются в тех семьях, где любят, уважают выбранную профессию и всей душой прикипают к ней.

Примером верного служения закону, достойного продолжения семейных и профессиональных традиций является семья полковника в отставке Серикжана Камбархановича Толымгожинова, который служил в органах внутренних дел Республики Казахстан с 1989 по 2006 год.

Он начинал работу с должности следователя следственного отделения внутренних дел Семипалатинского гор-исполкома Семипалатинского облисполкома, с 1996 года занимал руководящие должности по линии следствия, в 2006 году ушел на заслуженный отдых по выслуге лет с должности заместителя начальника по следствию УВД

г. Семипалатинска ДВД Восточно-Казахстанской области в специальном звании полковника полиции.

Пример отца предопределил выбор будущей профессии для сына Бекжана Толымгожинова. Серикжан Камбарханович рассказывал о нелёгкой службе в полиции, но, несмотря на это, Бекжан принял решение идти по стопам своего отца и в 2012 году поступил на службу в ОВД, избрав профессию следователя. Позже, испытав на себе все тяготы службы, Бекжан отметил: «Я только сейчас полностью осознал и понял, почему так редко видел отца в детстве». Здесь же, в Управлении полиции Семея, он встретил свою судьбу – хрупкую девушку, выпускницу Академии финансовой полиции Дану, которая тоже решила не идти по лёгкому пути и выбрала профессию следователя.

В настоящее время Бекжан и Дана служат в следственном отделе УП г. Семея ДП ВКО, где преимущественно расследуются преступления тяжкой и особо тяжкой категории, а также резонансные уголовные дела, оба – в специальном звании капитана полиции. Несмотря на то, что службе уделяется немало времени, на первом месте для них остаётся семья, где царит полное взаимопонимание, обеспечен надёжный тыл.

Супруги Толымгожиновы воспитывают 4-летнего сына Акежана, который привык к частому отсутствию родителей дома, но его воспитанию значительное время уделяет дедушка, который на собственном опыте знает, как нелегко его детям приходится на службе, и готов в любое время суток оказать посильную помощь, дать дельный совет в трудных ситуациях. Глядя, как растет внук, Серикжан Камбарханович уверен, что он продолжит династию следователей.

Флора Левина

Семей