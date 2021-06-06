По современным стандартам

«Казцинк» приобрёл современное учебное оборудование для одного из региональных технических колледжей, доказав ещё раз – рабочие руки сегодня в цене, а значит, эффективные кадры необходимо растить заранее.

При финансовой поддержке гиганта металлургии Восточный техническо-гуманитарный колледж (ВТГК) усовершенствовал учебную химическую лабораторию и мультимедийный кабинет по металлургическим дисциплинам. На 17 млн тенге, выделенных предприятием, были приобретены мебель и учебные комплексные установки, максимально приближенные к условиям реального производства.

В торжественной презентации обновлённых аудиторий приняли участие представители «Казцинка» – исполнительный директор по административным вопросам Андрей Лазарев и исполнительный директор по металлургии, директор Усть-Каменогорского металлургического комплекса Турарбек Азекенов.

В химической лаборатории колледжа благодаря спонсорской помощи предприятия появился интегрированный стенд с полным комплектом учебного оборудования: химической посудой, измерительными приборами, цифровым микроскопом, различными датчиками, прибором для электролиза и многим другим. Также учебная лаборатория снабжена специальными аналитическими весами, муфельной печью, спектрометром, pH-метром и сушильным шкафом.

Особой гордостью учебного заведения стал мультимедийный кабинет по металлургическим дисциплинам. Кроме компьютерных моноблоков здесь установлен первый в области интерактивный стенд «Обогащение полезных ископаемых», предназначенный для практического обучения будущих металлургов. Анимированные 3D-модели технологических схем и оборудования помогают студентам легко освоить различные устройства производственных машин и оборудования.

– Восточный техническо-гуманитарный колледж – наш главный помощник в профессиональной подготовке будущих металлургов, – отметил Андрей Лазарев. – Ежегодно около 70 студентов этого учебного заведения проходят практику на базе Усть-Каменогорского металлургического комплекса. С колледжем мы работаем в рамках дуального обучения, существует и стипендиальная программа для талантливых студентов. Большинство выпускников ВТГК трудоустраиваются в производственные подразделения Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая. Поэтому мы с радостью инвестируем в знания будущих казцинковцев – чтобы они использовали в обучении самые современные технологии.

Как отметила генеральный директор Восточного техническо-гуманитарного колледжа Ермек Иргебаева, все 20 лет существования учебного заведения «Казцинк» является его главным партнёром, который помогает качественно готовить востребованных специалистов.

– На сегодня «Казцинк» выплачивает стипендии 49 нашим студентам и заработную плату всем практикантам. Это очень хорошее подспорье для ребят, особенно из социально уязвимых семей. За это – отдельная благодарность «Казцинку», – сказала Ермек Аскаровна.

К слову, 86 процентов выпускников колледжа трудоустраиваются, что является хорошим результатом.

– Производству всегда нужны молодые, перспективные ребята, – отмечает Турарбек Азекенов. – Они помогают привнести свежий взгляд на технологии, улучшить производственные процессы. Сегодня очень важно повышать престиж рабочих специальностей, и благодаря ВТГК нам удаётся совместными усилиями делать это на постоянной основе.

Бахыт Сарсембаева

Фото Ануара Тюлюбаева