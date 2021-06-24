По следам великого Абая

В рамках экспедиции «Абай баба ізімен» артисты музыкального театра юного зрителя из Нур-Султана пройдут маршрут Семей – Борили– Каскабулак– Акшокы– Жидебай и представят семейчанам свои новые постановки.

Цель культурного визита – посещение сакральных мест и углублённое знакомство с духовными, историко-культурными ценностями. Первым делом гости посетили Университет Шакарима и рассказали о своих главных миссиях.

– В прошлом году по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, при поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в столице был построен новый театр. Театр Калибека Куанышбаева, которым я руководил, переехал в это большое здание, – рассказал заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. – Наш новый театр построен в соответствии с самыми высокими требованиями. Используя эти возможности, мы впервые открыли занавес, представив музыкальную драму М. Ауэзова «Абай-Тогжан», которая влияет на мировоззрение, душу, духовное становление молодого поколения. Автор постановки – Мирас Абиль.

Музыкальная драма «Абай-Тогжан» также была поставлена в Семейском театре Абая и Абайском районном Доме культуры. В ходе драмы первая любовь, которая пробудилась в сердце молодого Абая, превращается в мелодичную песню, наполняющую трепетом весь внутренний мир.

– Несмотря на то, что прошло совсем немного времени, музыкальный театр юного зрителя, который успел поставить десятки спектаклей, решил посетить одну из первых постановок музыкальной драмы «Абай-Тогжан». Таким образом, свой первый гастрольный тур театр начал с родины великого Абая. Сегодня мы встречаемся с любимым зрителем и очень благодарны за такую возможность, – отметил заслуженный деятель Казахстана, певец Нурлан Онербаев.

Флора Левина

Семей