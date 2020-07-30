На Бухтарминском водохранилище сотрудники оперативно-спасательного отряда спасли целую семью.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, семья, состоящая из трёх человек, на небольшой надувной лодке с мотором отправилась к базе отдыха по Бухтарминскому водохранилищу. По пути плавсредство перевернулось, скорее всего, из-за того, что было перегружено. При этом ни на одном из находившихся в лодке не было спасательного жилета. По счастливой случайности, все члены семьи остались живы – их спасло то, что они плыли вдоль берега и смогли выбраться на скалы. Благодаря тому, что взяли с собой сотовый телефон, вызвали спасателей и указали точное местонахождение.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда нашли пострадавших и транспортировали их к базе отдыха.

Отметим, что при катании и рыбной ловле на плавсредствах в ВКО утонули девять человек.

Спасатели в очередной раз призывают восточноказахстанцев соблюдать правила поведения на воде и правила использования плавательных средств. Для начала убедитесь в исправности лодки и обязательно наденьте спасательные жилеты. Не перегружайте плавсредство сверх установленной нормы. Не катайтесь в плохую, ветреную погоду и грозу. Во время движения лодки запрещено меняться местами и садиться на её борт. Волну необходимо резать носом лодки поперек или под углом, но ни в коем случае не подставлять борт параллельно идущей волне. Не допускайте игр и шалостей во время движения плавсредства.

При соблюдении правил поведения на водоёмах несчастных случаев не произойдёт.

Татьяна Кравченко