По счастливой случайности…

В Семее женщина-полицейский предотвратила пожар и спасла четверых детей.

Инцидент случился в одной из квартир жилого района Карагайлы, в которой проживала многодетная семья. Произошло короткое замыкание, жилое помещение было охвачено дымом. Во время пожара рядом с несовершеннолетними взрослых не оказалось.

Находясь по служебной необходимости в подъезде этого дома, старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Ауэзовского ОП УП города Семея майор полиции Динара Кабышева почувствовала запах гари. Она поднялась на третий этаж и услышала детский плачь, просьбу о помощи. Поняв, что дети находятся в опасности, незамедлительно обратилась в противопожарную службу, а также вызвала бригаду скорой помощи.

Сотрудники противопожарной службы взломали дверь. В квартире были малолетние дети в возрасте шести, четырёх, двух лет и пятимесячный ребёнок. Малыши не пострадали.

Многодетная мать поблагодарила майора за спасение своих детей. Медицинский персонал бригады скорой помощи также высоко оценил оперативную работу полицейского.

Ания Есмухамет