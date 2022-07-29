По ровным дорогам

На средний ремонт улиц района Алтай в этом году в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» выделили 382 млн тенге.

Специальный проект, целью которого является улучшение качества жизни на селе за счёт модернизации инфраструктуры, уже не один год показывает хорошие результаты. Так, в этом году средним ремонтом охвачено несколько населённых пунктов района Алтай.

– На средний ремонт улиц протяжённостью 19 километров в посёлке Зубовск, сёлах Соловьево, Малеевск, Полянское и Тургусун в этом году по программе «Ауыл – ел бесігі» было выделено 382 млн тенге, – сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай. – На сегодняшний день все работы завершены.

Стоит отметить, что вопрос ремонта и содержания дорог в числе приоритетных у местных властей. К примеру, в городе Алтае из районного бюджета на средний ремонт улиц общей протяженностью 1,6 километра в этом году было выделено 65 млн тенге. В городе Серебрянске на средний ремонт улиц общей протяженностью 1,1 километра выделено 40 млн тенге. Все необходимые работы специалисты провели.

Помимо этого, начаты работы по среднему ремонту дороги районного значения Технологическая трасса – село Парыгино. На эти цели из районного бюджета выделено 238 млн тенге.

Александра Исаева

Район Алтай