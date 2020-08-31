По работе и почёт

Представители профсоюзных организаций области готовятся принять участие в XXVI Съезде Федерации профсоюзов РК.

Съезд – одно из самых значимых событий в календаре Федерации профсоюзов Республики Казахстан. В этом году он состоится 2 сентября. Подготовка и проведение такого масштабного мероприятия требуют тщательного подхода. Но результаты того стоят, ведь по итогу профсоюзное движение получает ощутимый импульс для дальнейшего развития.

Одним из делегатов съезда от Восточно-Казахстанской области избран председатель первичной профсоюзной организации Катон-Карагайского государственного Национального природного парка Александр Кобзев.

– Профсоюзные организации ежедневно сталкиваются с необходимостью решать важнейшие вопросы, связанные с защитой прав трудящихся страны. Грядущий съезд станет эффективной площадкой для обмена мнениями и выработки стратегии на пути решения самых актуальных на сегодняшний день проблем, – поделился ожиданиями Александр Кобзев. – Несомненно, одним из главных направлений деятельности профсоюзов сейчас и в ближайшие месяцы станет работа по контролю за соблюдением безопасности труда и здоровья работников предприятий, а также реабилитация тех, кто столкнулся с опасным недугом нынешнего времени – коронавирусной инфекцией.

От предстоящего мероприятия работники первичных проф-союзных организаций ожидают позитивного сдвига в решении многих значимых вопросов. Среди них – улучшение условий трехстороннего соглашения по социальному партнёрству с целью создания лучших условий труда для работников, забота о здоровье сотрудников предприятий с обеспечением путёвок в санатории и дома отдыха.

Кроме того, во время встречи активных членов профсоюзов всегда возникают новые идеи по улучшению деятельности отдельных организаций и всей федерации в целом. Поэтому, по мнению Александра Кобзева, участие в съезде послужит сильным объединяющим фактором для них.

Отметим, работе этих важнейших общественных организаций трудящихся и пандемия не помеха.

– Бесспорно, каждая из задач, стоящих перед профсоюзами страны, является вызовом. Но упорная ежедневная работа, сплочённость и готовность прийти на выручку друг другу помогут федерации развиваться даже в самых непростых условиях, следовательно, сделать жизнь человека труда комфортнее, – считает председатель областного филиала ОО «Отраслевой профсоюз работников лесного хозяйства и животного мира» Людмила Краева.

Ания Есмухамет