По работе и награда

«Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться», – гласит народная пословица. Мудрость предков подтверждают делом два восточноказахстанца, ставшие призёрами областного этапа ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы».

Во все времена к трудящемуся человеку относились с большим почётом и уважением, а лень высмеивали и осуждали. Любовь к труду обязательно приносит свои плоды, поэтому стоит заниматься тем, что действительно нравится и отдаваться полностью своему делу.

Яркими примерами этому являются наши земляки Сергей Чешко и Иван Донской, которые стали призёрами областного этапа ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы». Механизатор крестьянского хозяйства «Глубочанка» Сергей Чешко – в номинации «Лучшая трудовая династия», токарь 5-го разряда ТОО «Машзавод» Иван Донской – «Лучший молодой работник производства».

Напомним, конкурс определяет лучшие трудовые династии и работников производства в целях воспитания молодёжи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций, а также способствует повышению статуса человека труда в обществе.

Уроженец села Прогресс Глубоковского района Сергей, которому чуть больше 20 лет, родился в семье механизаторов. Общий трудовой стаж династии в этой сфере составляет 93 года. Поэтому, когда пришло время определяться с профессией, он без раздумий продолжил дело предков и стал механизатором.

Несмотря на возраст, Сергей большой знаток своего дела, но он не собирается останавливаться на достигнутом.

– Труд всему голова, – отмечает парень, – поэтому не стоит позволять себе расслабляться на длительный промежуток времени, ведь тогда будет сложно избавиться от лени.

Поэтому Сергей планирует и дальше повышать свой профессионализм.

«Мастер золотые руки», – так отзываются о 24-летнем токаре 5-го разряда Иване Донском его коллеги.

Иван родился в селе Большая Буконь Кокпектинского района. Единственный сын – надежда, опора и гордость своих родителей. Труд и терпение – главный девиз жизни Ивана, ведь не случайно, будучи ещё подростком, он всегда занимал призовые места на спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике.

Отметим, что конкурс «Еңбек жолы» традиционно будет проходить и в этом году. И если вы молодой специалист, любящий свою профессию, наставник трудовой молодёжи, который продолжает путь трудовой династии в той или иной сфере, этот конкурс именно для вас.

Александра Исаева