По пути развития 

В Риддере в этом году произошли существенные изменения, которые коснулись всех сфер жизнедеятельности. О социально-экономическом развитии города и дальнейших перспективах рассказал аким Риддера Дмитрий Горьковой.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» реализованы 34 проекта на общую сумму 851,4 миллиона тенге. Преобразования коснулись сфер благоустройства, электроснабжения, дорожной и социальной инфраструктуры. Так, проведён текущий ремонт в пяти школах города и двух детских садах на сумму 152,2 миллиона тенге. Отремонтированы два объекта культуры – клуб села Поперечное и Дворец культуры на общую сумму 47,8 миллиона тенге и три спортивных объекта на сумму 58,8 миллиона тенге. Существенно обновилось медико-социальное учреждение.

– Было создано 388 дополнительных временных рабочих мест, в том числе из них через центр занятости трудоустроено 204 человека, – сообщил Дмитрий Горьковой. – На сегодняшний день по окончании проектов ДКЗ создано 25 постоянных рабочих мест.

Известно, что Риддер – один из промышленных центров Восточно-Казахстанской области. Базовые отрасли экономики – горнодобывающая и металлургическая промышленность. За девять месяцев 2020 года общий объём промышленного производства по городу составил 86 млрд 782 млн тенге.

Для развития горнорудной базы градообразующее предприятие ТОО «Казцинк» за счёт собственных средств в рамках Карты поддержки предпринимательства региона с 2013 по 2021 год реализует проект «Разведка и вскрытие Долинного месторождения». Вне Карты – проект «Реконструкция обогатительной фабрики РГОК ТОО «Казцинк».

Помимо этого, ТОО «Риддер-Полиметалл» реализует «Проект промышленной разработки полиметаллических и медно-колчеданных руд Стрежанского месторождения до горизонта 425 метров в ВКО».

Перспективы намечены и в отрасли сельского хозяйства – реконструированы две молочно-товарные фермы и одна построена. Это позволило за три года увеличить маточное поголовье на 110 процентов, а производство молока – на 120 процентов.

Стоит подчеркнуть, что к концу этого года к/х «Кабидешева А. Н.» планирует построить откормочную площадку на 150 голов лошадей в селе Поперечное. Это послужит импульсом для развития мясного животноводства.

Ещё одной сферой, которой традиционно уделяется повышенное внимание, является развитие массового предпринимательства. Так, за 2019 – 2020 годы благодаря реализации госпрограммы «Еңбек» на открытие собственного дела государственные гранты получили 17 человек из категорий многодетные и члены многодетных семей. Одним из положительных примеров коллективного бизнеса послужило открытие в крупном торговом центре города салона красоты «Марафет».

– В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» многодетная мама А. Курбанова получила государственный грант в размере два миллиона тенге по проекту «Использование труда и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в швейном производстве автомобильных чехлов», – сказал Дмитрий Горьковой.

Отметим, что сейчас, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вовлечение многодетных матерей в программы государственной поддержки проводится через социальные сети и мессенджеры.

Что касается действующих предпринимателей, то в период чрезвычайного положения им оказывалась существенная поддержка. Так, субъектам бизнеса предоставлялась отсрочка по кредитам, они освобождались от арендной платы, у них была возможность получить льготный кредит в рамках госпрограмм и другое.

Одним из показателей качества жизни населения является социальная поддержка. В Риддере этот вопрос также не остаётся без внимания. С 2015 по 2019 год в городе введены в эксплуатацию пять 60-квартирных жилых домов. Согласно очередности жильём обеспечили социально уязвимые категории граждан, госслужащих, работников бюджетных организаций и другие категории граждан.

Аким города остановился на туристическом потенциале Риддера. По его словам, зарегистрировано 32 объекта туризма: базы отдыха, горнолыжные базы, спортивные комплексы, гостиницы и гостевые дома. Приоритетные зоны для развития туризма – посёлок Ульба, сёла Поперечное и Коноваловка.

– Одной из форм поддержки развития туристической отрасли является предоставление земельных участков для развития мараловодства, размещения кемпингов, строительства баз отдыха и иных туристических целей, – резюмировал Дмитрий Горьковой.

Александра Исаева

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