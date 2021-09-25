По пути перемен

В регионе подвели итоги работы по реализации предвыборной программы партии Nur Otan за прошедшие восемь месяцев.

В повестке дня совместного заседания Бюро политсовета и депутатской фракции партии Nur Otan областного маслихата было обсуждение хода реализации дорожных карт по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan, а также подведение итогов работы по предвыборной программе «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» за восемь месяцев 2021 года.

– В некоторых районах и городах есть недостатки в работе по исполнению Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии, – отметил председатель областного филиала Nur Otan, аким ВКО Даниал Ахметов. – Организационная работа неудовлетворительная. Председателям территориальных филиалов поручаю принять необходимые меры по устранению рисков неисполнения региональной Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» по Восточно-Казахстанской области.

В целом по региону на основе Дорожной карты по реализации предвыборной программы в текущем году планируется реализовать 82 мероприятия, разделённых на 22 индикатора. Дорожная карта для выполнения предвыборной программы состоит из семи основных направлений. Мероприятия по каждому из них осуществляются своевременно.

Например, по направлению «Улучшение качества образования» ведётся строительство школ в городах Семей и Риддер (300 мест в посёлке Степное и 1200 мест в посёлке Восточный, 620 мест в городе Риддере).

В рамках акции «Менің мектебім» 250 школ региона оснащены кабинетами новой модификации. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» проведён капитальный и текущий ремонт семи объектов образования. В рамках поддержки массового спорта завершено строительство двух плавательных бассейнов в Курчумском и Урджарском районах.

По направлению «Развитие истории и культуры» предвыборной программы партии осуществляется пропаганда наследия выдающихся земляков в рамках проектов программы «Рухани жаңғыру». Кроме того, в регионе продолжаются научно-исследовательские работы в области археологии.

Насима Халелова

Фото из открытых источников