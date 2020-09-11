По пути обновления 

Строительство нового жилья, оснащение больниц, ремонт школ, реконструкция ипподрома стали приятными событиями для жителей Тарбагатайского района.

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов посетил Тарбагатайский район.

Глава региона лично проверил результат ремонтных работ в школе села Акжар.

– На ремонт этого учебного учреждения было выделено 260 миллионов тенге, – сказал Даниал Ахметов. – На эти средства привели в порядок все классы, обновили фасад, заменили окна и систему коммуникаций. Впервые в школе появились теплые санузлы.

Строители заверили, что после ремонта детям будет комфортно заниматься в стенах учебного заведения. Отметим, что новый учебный год для ребят из начальных классов в селе Акжар начался в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Не теряет актуальности и вопрос подготовки медицинских учреждений области к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

Даниал Ахметов акцентировал внимание на том, что заняться подготовкой необходимо уже сейчас.

– Не нужно ждать, будет осенняя волна коронавируса или нет, к ней нужно быть готовыми, – подчеркнул глава региона.

Для выполнения поставленной задачи в районную больницу уже закупили 29 кислородных концентраторов и четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких. Планируется установить кислородную станцию. Медперсонал оснащён необходимыми средствами защиты, а также разработаны карта и алгоритм лечения пациентов на период возможной осенней волны COVID-19.

Отметим, что в районе уже был зафиксирован случай быстрого и неожиданного распространения вируса, когда на такси без ПЦР-тестирования прибыл один инфицированный человек. В результате выявили более ста заражённых. К сожалению, полностью исключить подобные случаи невозможно, но быть готовыми к ним вполне реально.

Глава региона одобрил качество строительства домов, которые возводят по программе индивидуального жилищного строительства.

– Дома сдаются под ключ, – отметил он. – С хорошей отделкой, приусадебным участком. Первыми новосёлами здесь станут многодетные семьи. А наличие придворной территории позволит заниматься домашним хозяйством.

Ещё одной хорошей новостью для местных жителей стало известие о проведении капитального ремонта в бывшем здании больницы Тарбагатайского района, в котором проживают 14 многодетных семей.

Напомним, в 2011 году его перепрофилировали и отдали под жильё семьям, стоящим в очереди на получение квартир. Как сообщил Даниал Ахметов, в этом году из бюджета области уже выделены средства не только на модернизацию здания, но и на благоустройство двора и подведение коммуникаций.

Жильцы выразили благодарность за внимание к их проблемам и пообещали навести порядок в подъездах и дворе, а также поделились идеями по благоустройству.

– В нашем доме много детей, – обратились жители к главе региона, – в основном тут живут многодетные семьи. За свой счет, конечно, жильцы никогда не смогли бы произвести капитальный ремонт, поэтому мы очень рады, что наш дом станет благоустроенным и комфортным. Теперь у людей столько энтузиазма, столько идей. Как закончат ремонт, устроим праздник двора, на который Вас приглашаем.

Следить за ходом ремонтных работ будет новый аким Тарбагатайского района Асхат Смаилов, которого представил общественности глава региона.

Также в селе Акжар началась реконструкция ипподрома. Основная цель – сделать объект удобным как для летних видов спорта, так и для зимних.

Если в тёплое время года здесь проводятся различные спортивные мероприятия, в том числе по национальным видам спорта, то в холодное – ипподром простаивает. Для проведения активного отдыха в Акжаре зимой достаточно возвести спортивный модуль, залить каток, сделать лыжню, оборудовать горки для катания, построить тёплый павильон, чтобы люди могли согреться, выпить чаю или переодеться.

– Мы готовы выделить дополнительное финансирование на эти цели, – резюмировал Даниал Ахметов. – Людям нужно проводить досуг. И если у городских жителей такая возможность есть, то у сельских её зачастую нет. Досуг нужен на селе, особенно зимой.

Добавим, что координаторы уже начали работу по корректировке проекта реконструкции ипподрома.

Александра Исаева

Тарбагатайский район