По пути динамичного развития 

Как решается вопрос с обеспечением жильём многодетных семей? Какие преобразования произошли в сфере медицины? В районе Алтай подвели итоги социально-экономического развития за год.

Как сообщил аким района Алтай Каликан Байгонусов, в районе сохраняется траектория устойчивого развития. Так, за 2020 год вложения инвестиций в экономику составляют порядка 31,4 миллиарда тенге, а объём производства промышленной продукции – 27,8 миллиарда тенге.

Главным направлением экономики по-прежнему остаётся развитие горнодобывающего производства и гид-роэнергетики. В связи с этим ведутся работы по модернизации горно-обогатительного комплекса «Алтай», продолжаются геологоразведочные работы на Малеевском руднике. Также реализуется крупный экологический проект по укреплению ограждающей дамбы хвостохранилища и внедрению системы орошения техногенных образований. Это позволит снизить его вредное влияние на окружающую среду.

Одной из наиболее перспективных отраслей в районе по праву считается сельское хозяйство. К слову, об этом свидетельствуют и показатели развития – за 11 месяцев этого года объём производства продукции сельского хозяйства составляет 35 миллиардов тенге. Темп роста – 120 процентов к уровню прошлого года.

– Устойчиво развивается малый и средний бизнес, в котором занято 30 процентов экономически активного населения, или 10100 человек, – отметил Каликан Байгонусов. – Несмотря на приостановку деятельности некоторых субъектов малого бизнеса из-за пандемии коронавирусной инфекции, доходы от предпринимательской деятельности не уменьшились и составили порядка 900 миллионов тенге. Это более 40 процентов поступлений собственных доходов районного бюджета.

Залогом комфортного проживания служит системное решение проблемных вопросов. Так, в рамках программы «Дорожная карта занятости» в районе реализовано 54 проекта на общую сумму 1,4 миллиарда тенге. Было создано 439 временных рабочих мест, в том числе 263 – через Центры занятости района, и 45 постоянных.

Кроме создания новых рабочих мест отремонтированы социальные объекты, жилые дома и дороги, благоустроены территории, а также решены другие актуальные для населения района вопросы.

Текущим ремонтом охвачено 22 объекта социальной сферы района на сумму 292,2 миллиона тенге.

– В сфере образования и спорта выполнен ремонт кровли, отопления и вентиляции, устройство санитарных узлов на 17 объектах образования, – сообщил Каликан Байгонусов. – Кроме того, за счёт этой государственной программы удалось провести ремонт зданий Домов культуры посёлка Новая Бухтарма и села Парыгино.

Немало сделано в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и по благоустройству. В этом направлении реализовано 32 проекта на сумму 1150,6 миллиона тенге. Так, произведена замена двух лифтов в многоквартирном доме, прошли ремонтные работы на объектах теплоснабжения, средним ремонтом охвачено десять улиц в Алтае и четыре – в Серебрянске. В Алтае восстановлено пять тротуаров на центральных улицах.

Как сообщил Каликан Байгонусов, для обеспечения населения качественной питьевой водой в 2020 году за счёт средств республиканского бюджета продолжается реализация двух больших проектов по реконструкции сетей водоснабжения Алтая (центральная и западная части города) общей протяжённостью 185 километров. Это позволит обновить 70 процентов городских водопроводных сетей.

В целом по району центральным водоснабжением из 46 населённых пунктов обеспечено 24. Уровень доступа населения к центральному водоснабжению составляет 98,8 процента.

– Для обеспечения водоснабжением малых сельских населённых пунктов за счёт средств областного бюджета установлены блочно-модульные станции очистки воды в сёлах Крестовка, Богатырёво, Северное, Ново-Крестьянка, – отметил Каликан Байгонусов. – На эти цели выделено 42 миллиона тенге. Объекты уже введены в эксплуатацию.

На особом контроле местных властей остаётся вопрос по противопаводковым мероприятиям. За этот год провели берегоукрепительные работы на реках Берёзовка и Поганка, текущий ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Хамир в районе села Путинцево, берегоукрепительной дамбы в районе Богатырёвского водозабора.

Значимым для района событием стало строительство и установка металлических противолавинных щитов на горе в посёлке Зубовск. Теперь жители населённого пункта могут забыть о неконтролируемом сходе лавин.

Одним из показателей качества жизни населения считается социальная поддержка. В районе Алтай немало сделано для обеспечения жильём социально уязвимых слоёв населения. К примеру, две многодетные семьи получили жильё в Серебрянске и посёлке Новая Бухтарма.

Также в этом году в Алтае завершилось строительство 14 индивидуальных жилых домов по государственной программе «Нұрлы жол». К слову, 14 многодетных семей уже получили ключи от новых домов.

Помимо этого, в Алтае начато строительство 60-квартирного жилого дома, а также разработана проектно-сметная документация на строительство трёх домов: 100- и 60-квартирного – в Алтае и 60-квартирного – в Серебрянске.

Всего в очереди на получение жилья из коммунального жилищного фонда состоят 977 человек, в том числе социально уязвимые слои населения – 800 человек, из них 16 – многодетные семьи.

– Социальная поддержка населения района носит целевой и адресный характер, – подчеркнул аким района. – Социальную помощь жителям оказывают 163 социальных работника, на попечении которых находятся 1042 человека, в том числе одиноко проживающие пенсионеры и лица с особыми потребностями. Общая сумма финансирования по всем направлениям социальной защиты за 2020 год составляет более одного миллиарда тенге.

Нельзя не отметить, что существенные преобразования произошли и в сфере медицины. На базе Межрайонной больницы района Алтай функционируют инсультный центр и родильный дом III уровня, оснащённые оборудованием, соответствующим мировым стандартам. В этом году запущен ангиографический блок, и теперь жители могут сделать коронарографию и стентирование, не выезжая за пределы района. Благодаря новому аппарату – ангиографу – стало возможным выявление болезни на ранней стадии, что позволит снизить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Немаловажной составляющей качества оказания медицинских услуг является состояние медучреждений. Так, в районе проведён ремонт фасадов центральной поликлиники, инфекционной и туберкулёзной больниц, завершаются ремонтные работы внутренних помещений центральной поликлиники Алтая.

Из-за пандемии коронавируной инфекции претерпевает изменения сфера образования. Ведь 1 сентября 2020 года 12 полнокомплектных школ с контингентом 5766 учащихся начали обучение в дистанционном формате, в них 3403 – учащихся 5–11 классов. Для онлайн-обучения в районе созданы все необходимые условия.

– Многодетным и малообеспеченным семьям, не имеющим возможности подключения к интернету, выдано 170 роутеров, установлено 38 антенн с приставками и 31 тарелка OTAU TV для просмотра телеуроков на республиканских каналах «Ел Арна» и «Балапан», – подчеркнул Каликан Байгонусов. – Для 215 учащихся, не имеющих электронных ресурсов для обучения в дистанционном формате, во временное пользование передано 133 школьных компьютера и 100 ноутбуков, полученных из правительственного фонда.

В целом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, район продолжает развиваться, шаг за шагом реализуя задачи, поставленные Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также поручения акима Восточно- Казахстанской области Даниала Ахметова.

Александра Исаева

Фото ОВП района Алтай

Район Алтай