По пути честности

В Курчумской районной библиотеке провели познавательный урок «Адалдық жолынан айнымайық».

Взрослым и юным посетителям библиотеки рассказали о негативных последствиях коррупции и борьбе с этим противоправным явлением.

– Коррупция входит в число наиболее острых проблем современного общества. Известно, что она существенно снижает конкурентоспособность государства, сдерживает осуществление демократических преобразований в обществе, бросает тень на международный авторитет страны, – подчеркнула библиотекарь Централизованной библиотечной системы акимата Курчумского района Гульмира Жаменкенова.

Она добавила, что по всей стране, в том числе и Курчумском районе, принимаются активные меры противодействия этому негативному социальному явлению, специалисты находят новые подходы в решении проблемы.

Также в ходе мероприятия для читателей был проведён обзор книжной выставки «Казахстан без коррупции», где собраны книги и периодические издания о нормативных актах Республики Казахстан о противодействии коррупции в стране, истории борьбы с коррупцией и способах её предотвращения.

Гульжан Естаева

Фото Курчумской районной библиотеки

Курчумский район